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李登輝今追思 連戰：轉變民族認同、國家定位影響仍在

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，前副總統連戰（右二）、前立法院長王金平（左二）出席。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，前副總統連戰（右二）、前立法院長王金平（左二）出席。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供

前總統李登輝今天舉辦追思告別式，國民黨前主席連戰下午透過辦公室發出新聞稿表示，曾以「經國學校學生」自居的李登輝主政12年，在這段時間裡，國家的民主深化與經濟發展，績效有目共睹，歷史不會遺忘。

不過連戰也提及，李登輝主政的這段期間，國內民族認同、國家定位等重大問題也發生轉變，至今仍然成為不利兩岸和平、台海穩定、國人團結因素；逝者已矣，來者可追，現在大家應該共同努力，來謀求炎黃世胄的和平與發展。

連戰表示，李登輝創建國統會並自任主委，主持制訂國統綱領、終止動員戡亂臨時條款，開啟兩岸協商，還曾主張「台灣的經濟發展要以大陸為腹地」，倡「中國人幫助中國人」，這些都有助推動兩岸和平、共同發展，促進台灣安全與繁榮。

但連戰也說，李登輝上述路線者張，在後期完全反覆，一度導致台海危機，直至今日還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃，更甚於2005年兩岸破冰之旅前緊張敵對的局面。

連戰認為，台灣民眾對「中華民國」的認同將深刻影響兩岸關係的發展，兩岸當局應創造出雙方都可接受的適當方案，在互信、互重、互利基礎上維繫兩岸和平的現狀，而非讓台灣淪為其他國家只是為了利益而擺弄的棋子，甚至成棄子，並走向兩岸武力對峙的狀況，危害台灣人民的安全與福祉。

連戰表示，他曾被李登輝任命為外交部長、台灣省主席、行政院長、國民黨副主席，又搭檔當選中華民國第九任正副總統，提攜之恩長存在心，衷心祈望李登輝安息，李的夫人及其家人平安健康。

連戰 李登輝

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