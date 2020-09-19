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影／二度來台弔唁 森喜朗：李登輝留下的訊息是自由民主

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
日本前首相森喜朗。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗。記者徐偉真/攝影

日本前首相森喜朗今天表示，這是他第二次來台灣弔唁前總統李登輝，不管一次還是兩次，為了李登輝的告別禮拜他都要來，他說李登輝的時代結束了，他也從政壇退休了，他希望他們那個用武力解決紛爭的時代結束了，新的世代要用對話來和平解決，李登輝過世留給大家的訊息就是和平，做為人都要有民主自由。

森喜朗昨天抵台，今天上午參加完李登輝追思禮拜後到松山機場搭機返日，離台前他在松山機場向媒體發表簡短談話。森喜朗在記者會預定的時間到時走出休息室，一走出來就往媒體聚集的方向走，邊走邊拔下立架上的麥克風，沒有站在原本安排受訪的定位點，走到媒體前他向大家說「就直接開始問問題吧」；口譯翻譯時，他還親切地和現場媒體閒聊，問對方是台灣人還是日本人，看到台灣媒體用大砲相機拍他，還問對方相機是不是自己買的、要怎麼操作。

森喜朗說，他這次代表日方來台參加李登輝的追思禮拜，是否正確他也不知道，當日本知道有追思禮拜時，外務省討論由誰代表，慢慢就變成要派他來台灣的氣氛，他也就答應了，「不管一次、兩次還是三次，為了李前總統的告別禮拜我也要來」。

森喜朗說，他是二戰後時代，小時候世界經歷大轉變，當時是如此，也許現在也是如此，台灣政壇最了解日本的人就是李登輝，現在李登輝時代結束了，他也從政壇退休了，他們的時代結束了，或許在這個時代結束時由他來出席是很剛好的。

森喜朗說，未來無論是亞洲還是世界，局勢一定更為複雜，各國都會有很難的問題，特別是經濟，容易引起糾紛，這時要透過會談解決，不要像他和李登輝的時代一樣，用武力、力量壓過去，那個時代已經結束了，他笑說他眼前有好多媒體，很多年輕人，他分不清楚誰是日本人誰是台灣人，就像現在很多唱歌跳舞的年輕偶像，日本有AKB48，大家都一樣，拿出智慧合作，無論是運動還是跳舞，都要和平合作，相信未來日本的新政府也會這樣。

日本媒體提問，中國大陸最近軍事動作頻繁，日台未來是否該有安保方面的合作，森喜朗說，不只日台，現在世界都很緊張，因為談不成就用武力這個時代應該要結束了，現在是新的時代，軍事會越來越少，往這個方向才對，透過對話大家一起合作協調，大家都是人，可以拿出智慧，大家都「動」，會動的世界才會和平，現在全球因為疫情停擺，這或許是神給我們的課題。

森喜朗說，他身為東京奧運組織委員會的會長，常被問到明年奧運是否能舉辦，他說他當然相信可以，如果自己都不相信，就無法達成，他相信人類可以戰勝疫情，用運動來讓世界和平，這也是他的希望。

口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影
口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影
口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
口譯翻譯時，日本前首相森喜朗和現場媒體寒暄。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影
日本前首相森喜朗步出休息室時，直接走過受訪點，往媒體聚集的地方走。記者徐偉真/攝影

李登輝 森喜朗

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