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台美日政要送別李登輝 克拉奇、森喜朗將離台

聯合報 / 記者賴于榛林敬殷／台北即時報導
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

前總統李登輝追思告別禮拜今在真理大學順利舉行，除了蔡英文總統等我國官員與政要，美方代表國務院次卿克拉奇（Keith Krach）代表團與AIT處長酈英傑以及前日本首相森喜朗代表團也都全程參與送別李登輝。森喜朗預計回國前將在松山機場發表談話，而克拉奇據了解會後將直接返美。

李登輝追思禮拜是在今上午9時30分展開，8時50分左右，外交部長吳釗燮、美國務院次卿克拉奇與AIT處長酈英傑就步入會場右側，隨後日本前首相森喜郎一行人9時許，也在吳釗燮帶領下進入會場；行政院長蘇貞昌則與立法院長游錫堃、前院長王金平在9時03分左右步入會場；隨後副總統賴清德進場後，蔡英文總統則是在9時06分也進入會場。

因應防疫需求，全場座位都留有一定距離，且場內人員無論演唱詩歌或演奏都戴上口罩，美、日雙方代表人員則坐在會場最右側，且座位中間還加裝透明隔板。

日本代表團除了由森喜朗率團出席外，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰也宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李登輝促進台日友好的感謝；克拉奇則全程參與活動並未致詞。

追思禮拜歷時兩小時左右結束，正進行啟靈儀式與淡江中學校園巡禮，參與追思禮拜者已可陸續離開。

李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

日本 李登輝 克拉奇 森喜朗

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