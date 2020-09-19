2022百里侯卡位戰先開打 民進黨團幹部協調難產

立法院新會期已在昨天開議，但民進黨團幹部仍未敲定，原預計昨上午進行的投票，也在高層關切、部分派系反彈下取消；民進黨團總召柯建銘表示，黨團幹部一事將持續協調。綠營人士指出，登記黨團幹部者，多有意投入2022年縣市長初選，此事除了派系間平衡角力，更有2022年選戰提前開打意味。

民進黨團總召目前確定由柯建銘續任，但幹事長、書記長卻遲遲未敲定，除了上會期擔任幹部的鄭運鵬、鍾佳濱有意續任，陳亭妃、莊瑞雄也分別登記角逐幹事長及書記長；而4人間協調遲遲沒有結果，也導致17日就要敲定的黨團幹部一事，至今沒有結論。

據了解，17日黨團大會上砲聲隆隆，一位有意角逐者幹部者在會中表示，自己從第9屆起，每會期幹部意願登記都有勾選，但總是在協調下讓出，「柯總召是一言九鼎沒有錯，但也不能每次都要我們讓吧」。

知情人士表示，黨團大會後柯建銘曾找這4位綠委來協調，並屬意讓鄭運鵬、鍾佳濱本會期續任，接下來二個會期再改由陳亭妃、莊瑞雄擔任幹部；並決定在18日黨團大會上以投票方式定案，但該方案仍未取得黨團內共識，最終投票取消。不過到了18日黨團大會當天上午，綠委卻又都接到簡訊，指該日將進行黨團幹部投票，然而通知發出後不久，隨即又接獲暫緩投票通知，過程一波三折。

綠營人士分析，黨團幹部有高媒體曝光率，而檯面上這幾位有意角逐者又皆是2022年縣市長潛在參選人，推測誰擔任幹部、何時擔任幹部都可能影響屆時初選民調，由於牽動2022縣市長布局，因此增加了協調難度。有綠委建議，若派系間對其哪一個人選有意見，或許可以考慮交錯搭派的模式，異中求同。

據了解，陳亭妃已擬出一份聲明，擬揭露登記參選黨團幹部所遇到的不合理狀況，若最終協調未果，陳極有可能會將公布聲明，屆時恐引發黨內更大茶壺風暴。