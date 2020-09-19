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達賴喇嘛向李前總統致意 他的精神永續伴隨重生
西藏精神領袖達賴喇嘛今天在前總統李登輝追思告別禮拜中，以預錄影片方式向李登輝致意。他表示，李登輝先生是他的好友，李登輝對民主貢獻卓著，「我欽佩全力守護台灣的民主自由及中華文化」；「我祈禱他投胎轉世，無論認得與否，他的精神將永續伴隨重生。」
以下是達賴喇嘛致詞全文：
李登輝先生是我的好友，他對民主貢獻卓著，我們的私交是我初次到台灣台北和他見面時，他這樣跟我問候，我也這樣跟他回禮。此後，我們成為摯友。我欽佩他全力守護台灣的民主自由及中華文化，做為好友，我時時感念他，做為佛教徒，我常常為他祈福，我非常欣賞感謝他的盡力而為，雖然他已不在人世，但我們佛教徒相信輪迴，他很可能會在台灣轉世重生，我祈禱他投胎轉世，無論認得與否，他的精神將永續伴隨重生，謝謝。
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