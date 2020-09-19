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談兩岸文化交流 馬英九：現在教科書改的比較亂
前總統馬英九上午出席「2020兩岸漢字文化藝術節」活動時表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享血緣、歷史與文化，舉辦文化活動是兩岸交流中非常重要的一部分。
馬英九說，中文不只有視覺之美，還能將詩賦唱出來；揶揄「現在教科書改的比較亂」，如果國文課本有收赤壁賦，看是否也能送一份光碟一起唱。
積極推動正體字普及化的馬英九也提到，行政院前院長劉兆玄當教授時，有一次到大陸看出土的馬王堆文化，看帛書時邊看邊唸，讓旁邊一對美國夫婦質疑他真的看得懂2千年前文字？劉則回「台灣人都看得懂」，這就是很大差別。
馬英九表示，「我對大陸沒有什麼歧視的意思」，但不學正體漢字與中華文化永遠有個距離。
馬英九說，大陸導演馮小剛與張國立也都主張至少將50至100個簡體字恢復為繁體字，但就他了解，大陸從他呼籲以來，至今只恢復6個字，盼將來恢復更多，對文化交流有很大幫助。
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