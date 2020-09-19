安倍晉三悼李登輝：今後請化為千縷微風 守護日本與台灣

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀甫卸任日本前首相的安倍晉三悼詞，安倍晉三表示，前總統李登輝將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根，被世界譽為「民主先生」，並且對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。今後也請化為「千縷微風」，溫柔守護日本與台灣。

安倍晉三說，對於李登輝前總統逝世，謹表衷心之哀悼。李登輝前總統將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根,被世界譽為「民主先生」；並且，對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。

安倍晉三表示，李登輝前總統溫暖的笑容與有力道的握手、對民主的堅強信念、對台灣的堅定情感與強烈使命感、以及對日本的期待與溫馨話語，彷彿昨日之事至今仍深深刻畫在我内心。謹再次向對於日台友好以及台灣的民主與發展具有巨大貢獻的李登輝前總統，表達深深的感謝與敬意。

安倍晉三說，今後也請化為「千縷微風」，溫柔守護日本與台灣。祈求在天之冥福。