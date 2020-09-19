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李登輝追思告別禮拜 蔡總統頒褒揚令提三責任

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，蔡英文總統頒贈褒揚令。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，蔡英文總統頒贈褒揚令。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，蔡英文總統致詞時表示，李前總統一生累積的貢獻，造就了今天的台灣。願李前總統的精神，長存台灣，長伴左右，指引國家和人民，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。

蔡總統說，「我們有責任，要承接起李前總統的成就」，要謹記「脫古改新」的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由；我們也有責任，在當前的變局中，確立未來的發展戰略，然後自信、勇敢地走向世界；更有責任，要盡一切可能，來實現「生為台灣人的幸福」，實現世世代代台灣人民的安居樂業。

追思告別禮拜儀式從頒發褒揚令開始，由李登輝長女李安娜代表家屬接受蔡總統親頒的褒揚令。隨後，蔡總統發表致詞。

蔡總統表示，今天懷著肅穆的心情，一起來緬懷李登輝前總統。如同大家所熟悉的，李前總統是傑出的政治家，是農業專家，是哲學家，也是虔誠的基督徒。他一生累積的貢獻，造就了今天的台灣。

蔡總統說，在12年總統任期內，李前總統為台灣的民主化、本土化奠定基礎。面對充滿挑戰的國際局勢，他也領導台灣人民，推動務實外交，讓台灣和民主畫上等號，躍上國際舞台，並因此而被推崇為「民主先生」。

蔡總統指出，在內政上，李前總統推動了軍隊國家化、促進了經濟自由化、發展高科技產業、實施全民健保。他為這塊土地所做的一切，為今日台灣的發展，打下了堅實的基礎。

蔡總統表示，「民之所欲，長在我心」，不僅是李前總統時時掛記的事，也早已是台灣人民對他共同的記憶。

蔡總統指出，李前總統在卸任之後，依然關心國家的認同和永續發展。他在晚年仍不斷汲取新知，透過出訪、寫作和演講，一再探問：台灣的未來該往哪裡走？希望激勵台灣人共同奮鬥，「走出一條屬於台灣自己的道路」。

蔡總統表示，從少年時期的生死思考，到「我是不是我的我」的無私精神，李前總統的一生，跨越了台灣近百年歷史，也連結了台灣和世界，讓台灣綻放出燦爛的光芒。蔡總統也代表台灣人民，向李前總統說一聲，謝謝您。

蔡總統說，在感念李前總統一生奉獻的同時，更不能忘記，台灣的前途，正掌握在你我的手中，有責任要承接起李前總統的成就，要謹記「脫古改新」的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由；有責任，在當前的變局中，確立未來的發展戰略，然後自信、勇敢地走向世界；更有責任，要盡一切可能，來實現「生為台灣人的幸福」，實現世世代代台灣人民的安居樂業。

蔡總統指出，願李前總統的精神，長存台灣，長伴左右，指引國家和人民，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。謝謝大家。

以下是蔡總統頒贈前總統李登輝褒揚令全文：

前總統李登輝，弘粹潛朗，誠實自然。誕出慶門，奇志蘊蓄，卒業國立臺灣大學；先後負笈遊學日美，嗣獲康乃爾大學農經博士學位，濬瀹窮覽，胸羅錦繡。返國敷教上庠，迭任行政院政務委員、台北市市長、台灣省政府主席暨副總統等職，扎根文化藝術美學，廣造鄰里公園國宅；完善交通運輸系統，遂行翡翠水庫興建；培訓八萬農業大軍，謀求城鄉區域平衡，明目達聰，片言立決。

尤於十二年總統任內，召開朝野國是會議，推進六次修憲鼎革；終止動員戡亂時期，力促國會改選、總統直選；廢除金馬戰地政務，加速省府組織改造；提陳國家定位論述，別闢務實外交蹊徑，燕昭築臺，厲精更始；因時制宜，海宇歸心，誠有「寧靜革命」美譽，爰享「民主先生」令名。復規度兩岸關係架構，揭示戒急用忍要旨；執持社區總體營造，置辦全民健康保險；殫籌經貿南向政策，協成產業轉型契機，訏謨遠猷，懋績孔彰。

綜其生平，肇啟本土自由民主歷程發展，透現臺灣主體意識戰略布局，經天緯地，脫古改新；功烈遐福，史書千秋。遽聞鶴齡殂殞，軫懷愴悼，應予明令褒揚，以示政府崇禮殊勳之至意。

李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，蔡英文總統將頒贈褒揚令。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，蔡英文總統將頒贈褒揚令。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式。圖/台北市攝影記者聯誼會提供
李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

台灣人 李登輝 翡翠水庫

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