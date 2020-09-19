李登輝追思告別禮拜 蔡總統追思文：時代的創造者

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，蔡英文總統在追思文中提到，李登輝前總統是時代的開創者，「李前總統的一生，是一部台灣近代史的縮影，他經歷過殖民統治、走過威權時代，在台灣民主化的過程中，成為了關鍵人物。」「他的離開，也代表著台灣人的故事，即將翻開下一頁篇章，走過悲情、迎向新生。」

追思告別禮拜於上午9時30分開始，按基督教禮拜程序，蔡英文總統將頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。在追思告別禮拜前，移靈車隊將於8時35分從翠山莊出發，在9時20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

以下是蔡總統追思文的全文：

李登輝前總統是時代的開創者。年輕時，他兩度負笈海外，學習新知，想要將理想與專業貢獻給故鄉。回國後，他參與政府工作，想在工業騰飛的年代，為農民找出路。在民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命，讓台灣成為台灣人的台灣。

90年代，我曾經和李前總統共事，他對專業的尊重、對民主化、本土化路線的堅持，以及對國家主權的堅定態度，讓我印象深刻。

後來，我有幸得到人民所託，擔任總統，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，也因此更能體會這位民主前輩，當年是帶著多堅決的意志，才能在重重挑戰中，促成了台灣的民主化。

我也經常向李前總統請益，而他總也能秉持長者的風範，和我分享各種他從閱讀中得到的新知，並鼓勵我在做決策時，保持1顆謙卑勇敢的智慧之心。

李前總統並不忌諱談論生死，他在自己的著作、或者與朋友晚輩分享的日常對話中，都經常提到，人要意識到死亡的存在，才會思考活著的意義。

「誠實自然」是他最喜歡的座右銘，這一生，他篤信力行，努力實踐。他是時代的開創者，是領導台灣前進的人，也是令人敬重的長者與前輩。

李前總統的一生，是一部台灣近代史的縮影，他經歷過殖民統治、走過威權時代，在臺灣民主化的過程中，成為了關鍵人物。他的離開，也代表著臺灣人的故事，即將翻開下一頁篇章，走過悲情、迎向新生。

過去1段時間，無論是國際友人的推崇悼念、或者是臺北賓館前的民眾排隊致意，都顯示著李前總統在海內外所受到的愛戴與尊崇。

雖然李前總統已經離世，但他把民主和自由留給臺灣，這樣的精神，將會引領一代又一代的台灣人民，通過重重考驗，追求「生為臺灣人的幸福」。願李前總統安息，也請家屬節哀。 李登輝追思告別禮拜。圖/讀者提供 李登輝追思告別禮拜。圖/讀者提供 李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供

李前總統登輝先生追思告別禮拜在真理大學舉行，美國國務次卿克拉奇出席哀悼。圖/台北市攝影記者聯誼會提供