李登輝今追思禮拜 安倍晉三、達賴喇嘛悼詞及影片致意

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，追思告別禮拜於上午9時半開始，按基督教禮拜程序，蔡英文總統將頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。

在追思告別禮拜前，移靈車隊將於8時35分從翠山莊出發，在9時20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

在儀式開始時，由蔡總統頒贈褒揚令並致詞，接下來由總統賴清德與治喪大員禮敬，再由清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序，包括誦讀聖詩、祈禱、獻詩、講道。

在第一段禮拜程序結束後，將有外國政要悼念，由日本台灣交流協會泉裕泰代表，宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李前總統促進台日友好的感謝，以及李前總統推動台灣民主化之敬意。

宣讀悼詞後，將播放李登輝的追思影片，隨後又有一段禮拜儀式，緊接著是西藏精神領袖達賴喇嘛將透過影片表達對李登輝的追思。

達賴喇嘛追思影片後，李登輝家屬將向現場人士致謝詞，然後進行第三段的禮拜儀式，隨後是收旗、贈旗的儀式。此後，將進行移靈及啟靈儀式，並鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。