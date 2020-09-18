森喜朗轉達菅義偉盼與蔡總統通話 府：蔡總統表示感謝

總統府發言人張惇涵表示，有關日本前首相森喜朗在與蔡英文總統談話時提及未來若有機會，蔡總統與新任的首相菅義偉也可以通話等，儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，蔡總統表達感謝。

蔡總統今天傍晚接見森喜朗訪團時，森喜朗向蔡總統說，菅義偉昨天上午致電告訴他，請他務必轉達對蔡總統及台灣各界的問候之意。菅義偉還說，「如果有機會，期待能與蔡總統通電話。」菅義偉16日剛接下首相職務，據日本媒體報導，他將在20日開始與包括美國總統川普在內的外國領袖通電話。

然而，森喜朗代轉菅義偉的這段話，現場的通譯並未將這段話翻出，事後媒體向總統府詢問。

稍早，總統府對此做出回應。張惇涵表示，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方也能持續強化各項交流，在各項助益於兩國人民的事務共同努力。

【中央社台北18日電】

針對有媒體詢問「森喜朗：日本新任首相菅義偉盼與蔡總統通話」報導，總統府發言人張惇涵晚間表示，儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。

總統府發言人張惇涵表示，有關日本前首相森喜朗在與總統談話時提及未來若有機會，蔡總統與新上任的日本首相菅義偉也可以通話；儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。

張惇涵表示，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方能持續強化各項交流，在各項助益於兩國人民的各項事務共同努力。