與柯文哲冷戰中 陳佩琪：好幾天不跟他說話了

台北市長柯文哲17日赴議會進行施政報告時，國民黨台北市議員李柏毅問他「有沒有想過選總統？」柯文哲表示「我不是想，是直接準備。」對此，柯文哲的太太陳佩琪今在臉書指出，先生昨天直接表態後，她知道今天講這個，往後日子更難過了。不過陳佩琪也吐露， 已經好幾天不跟柯文哲說話了，但還是有幫他準備早餐就是了。

另對瘦肉精美豬進口議題，陳佩琪說，明年勢在必行，有在野黨說要訴諸公投反映民意，想說公投在2018年也曾辦過，結果很多議題正反兩面差距不大，但後來決策方向都跟多數一方的意見相左，換言之，公投結果沒有法律約束效力。

她說，或許在野黨公投的結果不見的執政者會去執行，但真的很想知道台灣公民的意見到底是贊成的人多、還是反對的人多 ？

陳佩琪表示，台灣人的國病已從過去的「肝病」變成如今的「大腸、直腸病變」，在台灣檯面下不為人知的食安隱憂還很多，但這種檯面上已知、且可檢驗出的添加物，在非飢荒環境下，竟還有這麼多人贊成相挺，跟我們醫生對健康的認知不一樣，實在讓人驚訝。

陳佩琪表示，先生常被有效的「抹黑、抹紅」，之前她曾在臉書PO出鄉民整理的綠營政治人物的親中言論，只是不論他們說了什麼、做了什麼，通通被視為「台灣價值」，其他不合他們意的、或跟他們意見相左的，通通打成「舔中賣台」的紅檳榔，幾個側翼、網紅、名嘴的抹黑、抹紅言論，往往就被大刊特刊、大書特書，加上一些柯黑粉專長期的助攻，人哪經得起如此的抹黑抹紅，不過最淒慘的還不打於此，最近他又被冠上了一條「無心市政」的罪名。

陳佩琪說，說來奇怪，先生每天早上7點出門，晚上10點後回家，到家就躲進書房看卷宗，最近市政總質詢，竟還敢叫她不要出聲影響他看資料，一氣之下，已經好幾天不跟他說話了，不過還是有幫他準備早餐就是了。當然績效不能以工作時間長短來看，但以他的能力和做事態度，加上長時間工作，會績效不彰？可以說他不專心市政？

陳佩琪說，醫生通常工作時間很長，績效是一個病人一個病人看，在病房、特別是重症病房，醫師待病床旁越久，看監視器、觀察病人變化的時間越長，病人的outcome 是會變好的。

她說，有側翼、媒體、輿論幫忙打，的確，綠色在選舉時是無往不利的，無論他們做了什麼，有多雙標、有多髮夾彎，通通都可以被原諒，所有違反民意的措施都可以被視而不見，選舉到了，只要再賣賣芒果干， 恐嚇人民不選他就會亡國，這樣就可以戰無不勝、攻無不克了，唉！ 得媒體者得天下，人的本性都會為自己往後能繼續吃香喝辣而努力，這個黨長期執政應該是穩了。

雖然跟他冷戰中， 但還是在此鼓勵他和柯粉及支持者：「 心存善念、盡力而為」，決定了就向前行，成敗由選民決定，哪天人老了，回過頭來看這段，記得自己曾經努力過就好。先生常提支持者這句話，讓他一輩子永銘於心：「 只要阿伯不放棄， 我們也永遠不會放棄！」