2022柯文哲移情別戀怎辦？黃珊珊：人與人間是信任

台北市長柯文哲今赴議會接受施政質詢，台北市議員連番問柯2022年台北市長要支持誰，外界盛傳副市長黃珊珊是接班人，柯文哲昨卻說不排除支持國民黨，但又說不會只準備一位接班人，北市議員問黃珊珊作何感想，黃則回，人與人間是信任。

議員游淑慧登台，先是請副市長黃珊珊上質詢台，請柯回座休息，柯文哲笑說不用，游淑慧說，我只想質詢有做事的人。柯文哲說，我有在做事阿。游酸，錢櫃看到黃珊珊、防疫、迪化街都看到黃珊珊，黃則在一旁緩頰，「那是我的列管」。

游淑慧表示，這兩天柯文哲頻被問2022年要支持誰，一下說不排除支持國民黨候選人，一下又說會不只會準備一位接班人，問黃珊珊心情怎麼樣？如果柯文哲移情別戀怎麼辦？

黃珊珊表示，人跟人之間是信任，游諷回，Y女也很信任總統府前發言人丁允恭，但渣男隨時會變心。

游淑慧接著問黃珊珊是否加入台灣民眾黨，黃說沒有。游淑會追問，若2022年最後民眾黨沒支持你，會在北市留到最後一刻嗎？黃珊珊表示，在北市做事不是為了政黨，是來做事的。

秦慧珠接著表示，柯文哲昨稱蔣萬安若說服你他可以做得好就支持，台灣民眾黨是否就不推人？柯文哲再度表示，只要是好人選就可以支持，但還是要準備；秦反問，那蔣萬安要怎麼說服你？

柯表示，我也不曉得；秦慧珠說，那安排拜訪可以嗎？柯說可以，秦表示將即刻邀請蔣萬安拜會柯文哲，請柯判斷可不可以做好。柯文哲表示，先來談一談再講。