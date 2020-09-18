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自評最大優勢？柯文哲坦率回：白目！
台北市長柯文哲到北市議會施政報告，昨被問及2024總統大選，柯文哲回「我不是想，是直接準備」，北市議員闕枚莎認為，柯文哲目標明確，建議柯文哲要做優劣勢分析，把缺點、威脅轉化成機會，問及柯文哲最大優勢？柯文哲坦率回「白目」，全場一陣尷尬。
闕枚莎表示，柯文哲目標明確，應該要列出優、劣勢，也要發掘機會，並分析外在威脅，比如民進黨把柯當假想敵，是否是外在威脅？柯文哲先是聳肩，闕枚莎追問，那你的最大優勢是？柯文哲直率回「白目」。
此話一出，闕枚莎愣了一秒，反問白目是你最大優勢？柯文哲笑回「對！」闕枚莎緩頰，「你的白目，是覺得自己率真吧？」
闕枚莎接著提醒，政策可以是優勢，但執行力很重要，如果沒有完成政策計畫，就會成為劣勢。闕說，砍老人年金、取消牛奶政策傷孩子的心，也讓家長不開心，希望柯文哲去分析優劣表，等總質詢再來探討。
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