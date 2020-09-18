黃珊珊成政治棄婦？柯文哲：我沒有要割捨她

台北市議會新會期開議，市長柯文哲下午赴議會進行施政報告和質詢。柯昨天面對國民黨議員李柏毅質詢，對於2022台北市長選舉，柯文哲直言挑最好的人才，不一定要民眾黨，對是否會支持國民黨立委蔣萬安？柯也說，若有辦法說服自己，那還是會支持。對此，議員鍾小平下午追問柯文哲，替黃珊珊叫叫屈，担心黃珊珊恐成「政治棄婦」，要柯文哲對她好一點。

鍾小平問柯文哲，去年是否和蔣萬安見過面，柯文哲說沒有；鍾再問，想不想見？柯文哲說，可以見，鍾小平說，那黃珊珊會成政治棄婦？要對黃好一點。

鍾小平再問，蔡英文總統做得好不好，柯文哲說，反正才第二任，再看看表現；至於第一任？柯文哲說，人家操作得宜，還是佩服，很佩服選舉幕僚，了不起。

對於準備選總統的議題，柯文哲說，把今天工作做好，就是最好的準備，鍾小平說，既然市長可以讓，總統是不是可以和朱立倫比，誰支持度低，就讓對方選？柯文哲說，這是三年半的事，講這還太早。 柯文哲強調，現在還是回歸市政，也強調沒有割捨黃珊珊。