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簡舒培爆柯文哲收建商30萬政獻幫解列？柯：不要抹黑

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴議會接受質詢。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲今赴議會接受質詢。記者趙宥寧／攝影

台北市捷運聯開案遭疑圖利廠商，北市將全案移送政風處、廉政署，但日前卻爆出台北市長柯文哲把時任副市長的監察委員陳景峻送辦，引爆軒然大波。台北市議員簡舒培今在施政報告質詢時再提此事，質疑道路到底要不要開？是否收錢替建商免責？現場也出示柯文哲2014年政治獻金資料，直指首泰曾捐柯30萬，柯上任後就解列道路，替首泰省錢。柯文哲表示，政治獻金1萬多筆，不是每筆都認識，全案就請政風處用力辦。

簡舒培表示，現在信義路4段239巷一旁是捷運聯開宅，道路開好了，豪宅也建好，就剩這一塊道路未開闢，從去年11月質詢至今，今年1月因要求才把案子調查後移送，今年休會期間竟傳出移送陳景峻消息。有沒有調查？柯文哲接受媒體採訪，還說是民進黨內鬥、簡舒培要求，對這件事情，本在郝龍斌要求註記，首泰應該開闢，柯文哲解列，議員沒要求就當沒看到？

柯文哲表示，議員有質詢，就交代政風處去辦，進入政風程序後，連市長都不能去問。簡表示，政風處年出移送廉政署，你完全不知內容？柯文哲直說，內容我不知道，通通一包出去。

簡舒培再出示今年1月8日回函公文，結果顯示行政部分是市長列管事項，105年簽報市府，依建築法規獎236巷不需開闢，有建築師、律師專業意見，但未提及首泰有切結書，讓北市各首長未能完全掌握全案，導致同意解列。簡質疑，捷運聯開處諮詢律師時，未完整上呈律師專業意見，查證報告你看過嗎？

柯文哲搖搖頭，直說是彭振聲代理。簡怒酸，柯文哲請假，彭振聲代行，政風處長決行，又拍拍屁股沒你的事，刑事方面甚至疑涉背信罪嫌，這件事情告訴我們，捷運局在行政、刑事上有責任，但決行長官看來卻沒有問題，自己市府居然放消息，說柯文哲移送陳景峻，「柯薄寡恩」就是從這來。柯文哲表示，這個不要亂講話，全案移送政風處理。

簡舒培質疑，案子2009年核發建照時就要求首泰開闢，柯上任後，該里里長也多次反映，當時捷運局協調地主擬定解決方案，全案也列追蹤，同年捷運局也發文首泰並出示切結書，但2016年7月就專簽市長解列，隔年里長又再提出質疑，直到2019年議員質詢，柯文哲才將全案移送。

柯文哲表示，里長不斷反映，也有請局處去處理。簡舒培質疑，被解列你認同嗎？2015年里長第一次講，捷運局發文要求首泰開闢道路，但隔年8月解列，12月捷運局卻發文工務局要求徵收道路，簡質疑差別很大，北市不是最省錢？

柯表示全案移送法辦，不曉得後面有什麼問題。簡質疑，調查完沒法要求首泰繼續開，這條路到底要不要開？柯強調，法不溯既往，該怎麼辦就怎麼辦。

簡舒培再指出，柯文哲處處替首泰護航，質疑是否有收錢。柯表示，我跟人家收什麼錢？你問我我不曉得，他有沒有去捐2020他不知情，但2018年絕對沒收，他也不認識這個人。

簡提出2014年柯文哲政治獻金資料，指出營利事業捐贈收入，首泰有捐款30萬。柯文哲表示，那又怎麼樣？並笑著說，競選經費有１萬多筆經費，誰認識誰啊？

簡痛批，現在質詢台上說不認識，但2014年柯文哲收錢，現在當市長後幫他解列開闢責任，讓他省一億多。柯文哲表示，這個案子就請政風處用力辦，不管辦到什麼程度，都請用力辦，不要緊，柯文哲也表示，不要用抹黑的手段。簡反批，請提出證據，哪點事實不是根據證據？柯表示，選舉捐入都依法辦事，這案子的確很奇怪。

簡舒培表示，郝龍斌要開，柯文哲解列，剛又說不認識首泰，北市民能接受嗎？柯文哲表示，這案子到很後面財發現怪怪的，但該辦就辦，到質詢才把全部清出，就給他辦下去，看能辦出什麼東西。

簡批評，首泰有柯市府護航真好。柯文哲表示，不贊同議員說法，簡反批柯文哲轉移焦點，且依政治獻金法第7條，與政府機關具有重大公共建設投資契約者履行期間不得捐款，首泰可以捐款嗎？

柯文哲未正面回應，表示這案子態度很清楚，就用力辦到徹底。簡表示，柯文哲自己不面對要別人擦屁股。柯表示，他不知情解列，就請政風處去辦。

柯文哲 簡舒培 捷運

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