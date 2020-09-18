宣布接班人是黃珊珊？柯文哲：我們會準備好幾個

台北市議會新會期開議，市長柯文哲下午赴議會進行施政報告和質詢；議員江志銘問柯文哲接班問題，要不要宣布副市長黃珊珊就是2022台北市長參選人？柯文哲說，「我們會準備好幾個都可以選的人」。

江志銘說，柯文哲被批無心市政，現在是質詢2024的總統候選人嗎？且柯的民調滿意度是最後一名，市民感受不到柯文哲有心市政，而是對市政生疏。江還問柯，要不要宣布黃珊珊就是2022 台北市長參選人？

柯文哲說，所有歷代市長，他是對市政最清楚的，但江反譏，這是上一屆的柯市長，這一任他不認為，最熟稔的應該是黃珊珊，很多事都是她代打。

柯文哲說，昨天的施政報告，其他首長要講這麼清楚，有困難， 至於接班人是黃珊珊？柯文哲說，「我們會準備好幾個都可以選的人」，江說，這是免洗筷嗎？

江志銘指出，過去的市長，包括李登輝、陳水扁、馬英九，都是第一名，但柯是最後一名，不會覺得慚愧嗎？柯文哲說，小英(總統)在2018年民調非常低，但不妨害她拿下817萬票，所以民調高高低低，不要短期操作。

江志銘說，若市長滿意度這兩年都是最後一名，仍會參選總統？要不要承諾最後一名就不選？ 柯文哲說，反正選得上選不上，由市場決定，他就做自己，行就行，不行就算了。