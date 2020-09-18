「又時空環境不同了嗎」民眾黨團批蔡政府勞保年改喊卡

勞動部昨晚發布聲明指出，原訂最快年底前提出勞保年金改革方向的規劃暫緩。台灣民眾黨黨團今天表示，勞動部長許銘春八月底才曾說，「雖千萬人吾往矣」、「就算掉了烏紗帽都要做」，代表勞保基金破產迫在眉睫；如今勞保年改卻突然喊卡，蔡政府是對於自己提出的方案毫無信心，又或是另有隱情，難到隔了三個禮拜就又「時空背景不同」了嗎。

民眾黨團表示，無論是財政、社會福利保障不足的問題，以及世代之間對於未來保障不足的問題，勞動部都應要清楚地說明，能夠舉行公聽會，聽取社會大眾的建議。

民眾黨團質疑，勞動部在這次聲明提到，「勞保是國家辦的社會保險，政府當確保制度穩健，會挹注財源，且負最後支付責任」，但這項說法並未入法，遑論具體將如何落實。

民眾黨團呼籲，蔡政府不要常常拔草測風向，消息發出後，才發現社會大眾對勞保年金改革意見分歧，一旦發覺風向不對了，再緊急煞車；這本來就應事先多方傾聽民眾、專家的想法，綜合審慎判斷後，再做出決定並發布。