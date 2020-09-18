影／嗆陳時中「混蛋」 王定宇曝婦人身分：國民黨黨工

衛福部長陳時中昨(17)日到迪化街商圈視察豬肉標示，許多路過民眾對於小吃攤標示仍心存疑慮，甚至有路過婦人聽到阿中部長來視察，大罵「混蛋」、「自己回去吃美豬」，引發熱議。民進黨立委王定宇今指出，嗆陳時中的一般民眾，事實上是國民黨黨工，如果要演的話，演員找遠一點的，找就近的演大家都認得，演的就不像了。

王定宇表示，地方每個人都認得這名婦人，她曾代表國民黨選過里長、也參選過全國黨代表，婦人事實上是國民黨黨工，並不是所謂的一般民眾，當然有意見都可以表達，就算是黨工也可以表達，但是身分要誠實告知，否則現在連選舉公報都被網友Po上網。

王定宇還說，北市市議員羅智強在辦美豬的發表會時，現場淒涼，只有一位民眾聲援，結果一看，這位民眾就是國民黨黨工，羅身為革實院長又是台北市議員，如果這一位曾姓國民黨黨工，他都不認得的話，我只能說佩服而已，這位黨工一個人分飾兩角，是出於本意或授意，這個我沒有證據沒辦法指控。