快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嗆陳時中「混蛋」 王定宇曝婦人身分：國民黨黨工

聯合報 / 記者楊凱竣王彥鈞賴韻如／台北即時報導
陳時中昨日遭自稱是一般民眾的婦人嗆「混蛋」，民進黨立委王定宇今曝，婦人事實上是國民黨黨工。記者楊凱竣、王彥鈞／攝影
陳時中昨日遭自稱是一般民眾的婦人嗆「混蛋」，民進黨立委王定宇今曝，婦人事實上是國民黨黨工。記者楊凱竣、王彥鈞／攝影

衛福部長陳時中昨(17)日到迪化街商圈視察豬肉標示，許多路過民眾對於小吃攤標示仍心存疑慮，甚至有路過婦人聽到阿中部長來視察，大罵「混蛋」、「自己回去吃美豬」，引發熱議。民進黨立委王定宇今指出，嗆陳時中的一般民眾，事實上是國民黨黨工，如果要演的話，演員找遠一點的，找就近的演大家都認得，演的就不像了。

王定宇表示，地方每個人都認得這名婦人，她曾代表國民黨選過里長、也參選過全國黨代表，婦人事實上是國民黨黨工，並不是所謂的一般民眾，當然有意見都可以表達，就算是黨工也可以表達，但是身分要誠實告知，否則現在連選舉公報都被網友Po上網。

王定宇還說，北市市議員羅智強在辦美豬的發表會時，現場淒涼，只有一位民眾聲援，結果一看，這位民眾就是國民黨黨工，羅身為革實院長又是台北市議員，如果這一位曾姓國民黨黨工，他都不認得的話，我只能說佩服而已，這位黨工一個人分飾兩角，是出於本意或授意，這個我沒有證據沒辦法指控。

黨工 國民黨 王定宇

延伸閱讀

黃珊珊提肉品來源實名制 陳時中：建立平台方便稽查

地方瘦肉精標準不同調 陳時中：法制程序處理

美豬爭議柯文哲指農委會很賊 陳時中當白臉應很痛苦

是否延續「菲律賓模式」專家決議出爐 就差陳時中拍板

相關新聞

柯文哲為何最後一名？首長滿意度榜單四大專家解析一次看

2020《天下》縣市長施政滿意度調查，民調佔90%、專家評比佔10%。社群時代，首長愈來愈會包裝行銷，或許民眾買單，但實際上做得如何？四大專家現身說法。

韓國瑜參加陸官專修班年會 現場校友高喊：消滅台獨

高雄市前市長韓國瑜今天來到新竹縣參加陸軍官校專修班2020年會，現場席開124桌，超過千人參加，韓國瑜進場時全場立刻響起...

【即時短評】范雲、賴品妤們 黑箱美豬要不要也開朵花

在蔡政府開放萊劑美豬、美牛後，美國國務院次卿克拉奇率團來訪，18日上午與沈榮津、王美花、蘇建榮等人闢室密談。只不過，不論...

李登輝追思告別禮拜畢 車隊離支持者淚喊「一路好走」

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，追思禮拜歷時兩小時左右結束，載運李登輝離開的車隊在上午11時51...

藍委萬美玲出招修法 強制校園午餐不得含有瘦肉精

我國明年元旦將放寬美豬、美牛進口，為了避免學童在營養午餐中吃到瘦肉精，國民黨立委萬美玲將提案修法，明定營養午餐必須原則採...

台美日政要送別李登輝 克拉奇、森喜朗將離台

前總統李登輝追思告別禮拜今在真理大學順利舉行，除了蔡英文總統等我國官員與政要，美方代表國務院次卿克拉奇（Keith Kr...

2022百里侯卡位戰先開打 民進黨團幹部協調難產

立法院新會期已在昨天開議，但民進黨團幹部仍未敲定，原預計昨上午進行的投票，也在高層關切、部分派系反彈下取消；民進黨團總召...

達賴喇嘛向李前總統致意 他的精神永續伴隨重生

西藏精神領袖達賴喇嘛今天在前總統李登輝追思告別禮拜中，以預錄影片方式向李登輝致意。他表示，李登輝先生是他的好友，李登輝對...

眾官員赴飯店拜會美次卿 學者：對美外交面子面子全失

淡江大學蘭陽校園擔任教授兼全球發展學院院長包正豪上午以《裡子面子全失的對美外交》為題在臉書貼文表示，萬豪酒店現在正在上演...

談兩岸文化交流 馬英九：現在教科書改的比較亂

前總統馬英九上午出席「2020兩岸漢字文化藝術節」活動時表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享血緣、歷史與文化，...

安倍晉三悼李登輝：今後請化為千縷微風 守護日本與台灣

前總統李登輝追思告別禮拜今天於淡水真理大學大禮拜堂舉行，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀甫卸任日本前首相的安倍晉...

傳美對台將增7軍售 馬英九：盼帶來和平而非推向戰爭

外電報導美國即將宣佈售台7項軍購案，前總統馬英九上午受訪表示，「我們應該要了解中華民國在亞洲所扮演的角色，不希望我們變成...

熱門新聞

情勢升高？12架共機聚集海峽中線挑釁 空軍飛彈追監

陳時中稱吃豬睪丸體力會變好？柯文哲：他念哪個醫學院

開放美牛美豬進口 孫大千：民進黨感謝川普暗助小英

九六台海危機共軍最激挑釁 國軍證實提升戰備因應

開放美豬讓台灣走出去？ 孫大千：蘇貞昌睜眼說幹話

眾官員赴飯店拜會美次卿 學者：對美外交面子裡子全失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。