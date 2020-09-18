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20年前與李登輝交接 扁：頂多是良心移交、口頭移交

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書發文表示，20年李登輝與他的交接，頂多是「良心移交」，不是「制度移交」；是「口頭移交」，不是「清冊移交」。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書發文表示，20年李登輝與他的交接，頂多是「良心移交」，不是「制度移交」；是「口頭移交」，不是「清冊移交」。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統李登輝追思告別禮拜明天將在真理大學大禮拜堂進行，前總統陳水扁連兩日在臉書、Line群組發文悼念李登輝，提到20年前李登輝與他的移交，頂多是「良心移交」，不是「制度移交」，是「口頭移交」，不是「清冊移交」；李登輝曾向他推薦人事，是國民黨前祕書長黃昆輝和副秘書長黃正雄。

陳水扁今天在臉書發文表示，感謝永遠的阿輝伯完成史上第一次的政權和平轉移。20年前，台灣史上首度政權移交之險峻可以用「驚濤駭浪」、「暗潮洶湧」來形容，當年沒有一套政權移交的制度，也沒有政權移交的清冊，現在回想起來仍百感交集。

扁表示，2000年的政權移交頂多是「良心移交」，不是「制度移交」；是「口頭移交」，不是「清冊移交」；那之後過了一年，有一次李登輝說有件事忘了告訴他！還好現在已經有交接條例了！

對於人事，陳水扁昨天發文表示，除了黃昆輝和黃正雄，李登輝未親口跟他推薦人事案；蔡英文總統當年出任陸委會主委、簡又新擔任外交部長、羅福全做駐日代表，外界傳言是李登輝的推薦，這是「沒有的事」；李登輝的女婿女婿賴國洲出任台視董事長，是他主動照顧，也跟賴的岳父無關。

陳水扁說，連戰輸掉2000年總統大選，李登輝被迫辭卸國民黨主席，當時國民黨秘書長黃昆輝、副秘書長黃正雄也跟著請辭，李登輝唯一一次跟他請託可否安排黃昆輝出任有給職資政、黃正雄擔任有給職國策顧問？李前總統為重要部屬設想，他當然照辦。

李登輝 陳水扁 國民黨

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