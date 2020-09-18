罷捷連署持續 黃捷：只要還是市議員的一天，不忘初衷

面對罷免案進入第二階段連署，高雄市議員黃捷未鬆懈市政監督，這兩天從壞損水溝蓋、深夜空氣飄刺鼻異味的舉報，不但立即反映民情，還追蹤市府的處理與回應。她在參加多場中元普度之後上臉書強調，只要還是高雄市議員的一天，就會不忘初衷，會繼續在議員的位置上打拚。

高雄左營日前發生學童在公園玩耍時，被鏽損的水溝蓋割傷腿，黃捷選區鳳山也有男子走在路上踩到鏽壞的水溝蓋而受傷，黃捷接到消息，立刻表達關懷，也要求市府工務局養工處儘速處理，並在臉書發起「怪獸水溝蓋糾察隊」，要民眾如發現住家附近的水溝蓋有鏽蝕損壞等狀況，可請她的服務處聯絡或撥打199。

昨天深夜，高雄鳥松、鳳山、三民區很多居民聞到刺鼻異味，黃捷接獲居民通報，即刻通知環保局，也上臉書貼文請大家注意安全。

比較特別的是，黃捷不只向市府反映民眾的舉報，還追蹤市府的處理方式、進度，隨時在臉書貼文告知民眾，讓市民了解官方處理進度。

到今天止，鳳山發起罷免的「罷捷清潔隊」仍在進行第二階段罷免連署，而且有信心在中選會規定的時限內送出足額的連署書。面對罷免行動，黃捷對市政監督未受影響。

黃捷坦言最近跑中元普度，不少關心她的市民要她「莫驚啦，不要擔心！」、「你做的是對的事，繼續加油喔！」，讓她很暖心。

捷表示，只要她還是高雄市議員的一天，就會不忘初衷，繼續在自己的位置上打拚，負責任為自己的家鄉盡心盡力，也請大家不吝指教，持續監督她，砥礪她，和她一起在讓高雄更好的路上捷伴同行。