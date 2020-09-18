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包庇丁允恭？ 國民黨：陳菊讓有無收陳情書變羅生門
總統府前發言人丁允恭因遭前女友爆料不堪情史下台，但爆料中提到，前女友在丁任高雄市新聞局前局長時就曾向當時高雄市長陳菊陳情，卻遭陳否認。國民黨上午呼籲，監察院應啟動調查，陳本人須出來面對，蔡總統應調查還當事人公道。
國民黨質疑，陳菊偏袒愛將丁允恭，卻讓有無收到陳情書變成羅生門，不只涉及包庇，更涉及監察院長誠信問題，「何忍讓整個執政團隊陪葬？」
國民黨強調，丁允恭案再凸顯民進黨雙重標準，除綠營多位女權立委迄今輕描淡寫回應，行政院長蘇貞昌也為丁感到「可惜」，致力維護女權的民進黨婦女部竟也連續神隱沉默8天，直到昨天才貼一篇「性別相關新聞」充版面，隻字不提丁。
國民黨批評，民進黨如此迴避閃躲的態度，民進黨婦女部已成為權貴渣男附庸，將來還有什麼資格與立場推動女權？呼籲全民認清民進黨全面性的腐化及道德標準的低落。
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