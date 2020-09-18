美議員籲美台建交 蘇貞昌：樂於負擔國際責任

美國聯邦眾議員帝芬尼今表示，已提出決議案，呼籲美國恢復與台灣正式邦交關係。行政院長蘇貞昌受訪時表示，我國樂於負擔國際責任，只要不受政治干擾，台灣能更有貢獻。

蘇貞昌今赴立法院專案報告放寬美豬、美牛政策，會前接受時事議題聯訪，談及美國國務院次卿克拉奇來台卻不談經貿，蘇表示，蔡總統領導下，台美關係一再突破，克拉奇來台，是美國國務院官員最高層級，是四十幾年來很難得的事情，將借此機會，就雙方關心雙邊互惠等問題交換意見。

不過，在野黨質疑克拉奇次卿層級沒有比美國衛生部長阿查爾高，蘇貞昌也解釋，台美關係不斷突破，美國也一再在各方面大力挺台，讓各方面不同領域官員來台，像是衛生部長阿查爾，像是外交領域國務院最高層級官員來台等等，這都是突破，政府都樂意歡迎。

至於美國聯邦衆議員帝芬尼17日表達已提出決議案，要求美國恢復與台灣正式邦交關係，終結一中政策。蘇貞昌則說，台灣是世界上很重要的成員，也一直做自由世界很好的典範，同時也是世界家庭中負責任一員，如果能讓台灣擴大國際空間，多所參與，相信對世界方方面面都有益處。

蘇貞昌說，像台灣防疫有成，口罩就幫助許多國家，以台灣防疫經驗提供給世界一定會有幫助；而以台灣經貿實力，讓台灣參與世界貿易組織活動，不受政治干預，定會更好，其他世界方面也有經驗跟成就可跟世界分享，我國樂於負擔國際責任，不受政治干擾，台灣能更有貢獻。