購買直擊！大樹遭爆混賣菲製口罩 實地走訪已換台灣製

市面上接連出現大陸製口罩混充販售，除了日前爆發「加利」、「豪品」國家隊出包，又有民眾發現北市西園路大樹連鎖藥局實名制口罩竟為菲律賓製造。大樹連鎖藥局葉姓採購組長昨表示，確實有民眾反映此事，但昨（15日）下午北市衛生局已前來了解，目前還在調查當中，今日大樹回應，當事人錯將自用口罩給消費者，目前已先暫停所有業務配合調查。

一名女教師8月拿5張健保卡製北市西園路大樹連鎖藥局購買實名制口罩，其中四包口罩打上「Med Tecs」字樣鋼印，女教師表示先前鋼印都是打上「MIT」，心有疑慮上網查詢才發現，該鋼印為美德公司口罩、菲律賓製造，並非台灣製。

記者昨天下午實際走訪該連鎖藥局，儘管大門口上貼著實名制口罩已售完，但店員表示剛才補貨可購買，載送口罩車輛已離開，而購買到的口罩則是打上「Jing Sing淨新」鋼印的國家隊口罩。

對於記者昨天實地購買，買到的是國家隊「淨新」口罩，北市衛生局科長陳怡婷表示，每次配送的口罩廠牌可能都不一樣，無法據以推論前一批口罩是何廠牌。檢調確曾接獲此檢舉案，並與相關行政單位了解，初步還未發現業者涉有不法

詢問有關民眾反應菲律賓製口罩一事，店員神情略顯尷尬，但仍禮貌表示要請對外窗口來回應，負責說明的採購組葉姓組長坦承，確實有民眾質疑口罩並非台灣製，但實際狀況店家並不了解。

近一步詢問是否依照SOP來進貨，葉姓組長表示，都依照中央指示來實施、販售口罩，記者追問，若有依照SOP應檢查口罩是否有缺失或有其他問題，怎麼會有民眾自主發現實名制口罩並非國家隊製造？對此葉姓組長僅說，下午衛生局已派人前來了解，目前都在調查中，不便再透露其他問題。

今日大樹再度回應，指出該案當事人向主管機關表示，於北市西園路的大樹連鎖藥局交付實名制口罩時，因個人疏失，錯將自用口罩交付予消費者，並已提供相關資料給主管機關。當事人目前已先暫停所有業務，配合主管機關釐清本案。