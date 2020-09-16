影／吳成典：海峽論壇讓兩岸人民在同一個舞台裡面對

第12屆海峽論壇即將在大陸廈門舉行，新黨代表團一行3人由主席吳成典率領，16日上午搭乘廈門航空公司班機啟程前往廈門與會。登機前吳成典表示，參加海峽論壇是代表台灣2300萬同胞跟大陸14億同胞在同一個舞台裡來面對。

廈航飛往廈門的班機16日上午11時從桃園機場起飛，吳成典等人不到9時就抵達桃園機場廈航報到櫃台，預留充裕的時間辦理登機報到手續。

據了解，16日廈航飛往廈門的航班旅客人數約30多人。除了新黨及親民黨等政黨前往出席海峽論壇人士之外，其他旅客都不願意表達搭機的目的，也表示不清楚有海峽論壇這項活動。

吳成典登機前接受媒體訪問時表示，這次由他與副主席及全國委員會委員等3人代表新黨參加海峽論壇，21日就會返台。海峽論壇已經辦了十二屆，他從前幾屆開始都參加，後來新黨團隊大概都由郁慕明主席帶領；今年新黨換屆，很期待在海峽論壇裡跟大陸鄉親，還有一些領導見見面，大家交換意見。他個人覺得對兩岸來講，是一個很正面、很有價值意義的交流。

針對國民黨代表團臨時決定取消前往參加海峽論壇，媒體記者詢問吳成典有何看法？他回應指出，對這個結果他覺得很驚訝，如果只是因為央視的報導，是有一點讓王金平覺得不好受，對國民黨來講也會覺得怎麼會這麼突兀。