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全球流行促新冠病毒快速突變 今年4月起至少5型在傳

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
2020年2至3月流行的新冠病毒株以2019年的病毒株為主，2020年4月後已經演變為不同型態，目前可以分為五類，已與2019年之病毒株不同。圖／取自新冠肺炎防疫科學報告直播
2020年2至3月流行的新冠病毒株以2019年的病毒株為主，2020年4月後已經演變為不同型態，目前可以分為五類，已與2019年之病毒株不同。圖／取自新冠肺炎防疫科學報告直播

新冠病毒起源於中國武漢，身為一支變異率高的RNA病毒，又靠著超強傳染力在九個多月傳遍全球各國，這支病毒在傳播過程中發生過數不完的變異，也被各國科學家持續記錄下來。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今於新冠肺炎防疫科學報告指出，根據全國共享流感資料庫（GISAID），2020年2至3月流行的病毒株以2019年的病毒株為主，2020年4月後已經演變為不同型態，目前可以分為五類，已與2019年之病毒株不同。

台灣病例以最早的2019年病毒的為主，歐洲則以2020後病毒之為大宗。長庚研究比較台灣與全球病毒株演化樹，發現台灣有兩波境外感染，第一波境外感染主要是中國返台，以中國病毒株為主，第二波主要為歐洲病毒株，也有中東旅遊史相關的變異。

陳秀熙指出，根據疫情早期發表於《Nature》的研究報告，新冠肺炎病毒株最早有兩派分支，一支來自「華南海鮮市場」，另一支來自「非華南海鮮市場」。雖然並未發現不同病毒株之間的疾病嚴重度有差異，共同點在於病毒主要侵犯年長者和男性，血液樣本呈現CD3+T淋巴細胞異常稀少，IL6和IL8細胞因子異常高，顯示疾病進程可能大量消耗免疫細胞（CD3+T），爆發細胞因子（IL6和IL8）的風暴，導致免疫系統過度攻擊自己。

陳秀熙表示，後來這個RNA病毒果然如大家所料，變異非常快。從以色列、巴西、哥倫比亞、荷蘭、蘇格蘭、摩洛哥、澳洲等國家的基因序列岩介可以很明確看到，病毒株從境外到本土產生傳播、核酸型態發生變化，都持續在發生，而且速度很快。哥倫比亞分析追回到當地最早病毒，是早在2019年12月07日就出現來自亞洲的一株病毒。隨著時間演進，不同國家病毒株多重輸入境內，病毒變異非常快，這些都會讓防疫相形困難。

澳洲運用全基因組定序的發現，則正好反映了全球已公布的病毒定序多樣性，也與流行病學數據發現一致。各演化支比例如下：西歐北歐41.3%，美洲30.3%、大洋洲10.9%，南歐東歐7.4%、東南亞6.3%、北非和中東4.3%、東北亞2.2%、薩哈拉以南非洲1.4%、南亞中亞1.3％。

陳秀熙表示，世界衛生組織已連結開放平台供全球各地進行資料進行分析、了解病毒演變情況，台灣對此資料庫也貢獻了44株病毒的序列。2020年可以分為五類，與2019年已經不同，而且2020年2至3月以2019年病毒株為主，2020年4月後已經演變為不同型態。了解世界不同區域的傳播途徑，有助防疫的決策、阻斷大流行。

新冠肺炎 COVID-19

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