法務部推動制定科技偵查法 國民黨團：政府帶頭當駭客

法務部研擬推動「科技偵查法」立法，允許檢察官可不經法官同意在民眾手機植入木馬監控，監控方式還是撒網捕魚，甚至為了蒐證即使住居都可監看、監聽，遭國民黨團質疑「政府帶頭當駭客」，威權復辟。

國民黨籍司法委員會召委李貴敏表示，「科技偵查法」草案打著科技偵防大旗，授權檢察官與司法警察可在民眾手機中植入木馬程式，有必要偵查特定對象時就開啟，甚至在蒐證時，連周邊場域都可一併偵查，讓台灣回到威權警察國家狀態。

李貴敏質疑，現在是人手一支手機的時代，若「科技偵查法」草案完成立法，每個人手機上不論與犯罪行為是否有關的訊息，檢調都可透過木馬看到，所有台灣人民將活在24小時被監控當中，每個人都活在各資隨時會外洩的恐懼中。

李貴敏也提到，當初馬王政爭時民進黨團總召柯建銘也被監聽，當時才修正通訊保障及監察法，嚴格規範監聽對象、範圍與時間點，現在民進黨政府反而要另訂「科技偵查法」草案放寬，讓每個人在檢調面前都赤裸，台灣還是民主國家？

國民黨立委吳怡玎也質疑，現在全世界通訊軟體普及，但除德國因恐怖份子到處放炸彈修法規範，就連與我國政經發展歷程類似的韓國，都沒有以科技為名義推動類似科技偵查法等法案立法監控，為何台灣要走在前面，讓政府成合法駭客？

吳怡玎說，科技偵查法繞過現行通保法，讓政府可在民眾手機植入木馬，除監看通訊軟體，網路銀行個資等也全被掌握，以民主法治之名，行威權獨裁國家之實；更何況現在政府本身還有嚴重資安問題，民眾被蒐集的資料最後恐又遭外洩。

國民黨團書記長林奕華表示，法務部的科技偵查法放寬檢調對人民科技監聽規範，已經成為「科技東廠法」，威權復辟將造成人權大倒退，國家人權委員會主委陳菊不是說希望有院際協商權，要不要跟行政院協商這個法案違反人權部分。

林奕華也質疑，民進黨政府執政後宣稱要要落實開放透明政府，行政院曾在2016年9月5日發函給各政府單位，要求所有法令修改要公告60天，但沒急迫性的科技偵查法卻只公告5天，是在怕什麼？還是號稱最會溝通的政府不演了？