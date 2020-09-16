王世堅批陳時中遭王浩宇嗆 辦公室主任：民進黨非保皇一言堂

民進黨桃園議員王浩宇日前在臉書質疑王世堅，「是民進黨的良心？」並批王世堅說陳時中放假受邀去唱歌是裝可愛？王浩宇說「陳時中裝什麼可愛？不負什麼責任？其實不太懂。」王世堅辦公室主任沈志霖今天則在臉書反嗆王浩宇，「民進黨不是一言堂、直言不諱是為阿中好。」

沈志霖並嗆王浩宇，「就算對王世堅有意見，也不用羞辱支持者是民眾黨。」

沈志霖說，可能王浩宇是新進黨員同志，還不太了解，民進黨最引以為傲的就是「多元」、「民主」，「不是保皇黨、一言堂」。如果王浩宇自身迷信偶像崇拜、或熱衷歌功頌德，甚至擅長以此道來經營個人政治事業，人各有志，都應該被尊重。

沈志霖表示，王世堅要表達的是，陳時中過去就很喜歡唱歌，夫人是音樂家，對於音樂的涉獵很深，但即便如此，他去演唱會也是不宜、不妥。因為這是「商業演唱會」而非「公益或慈善性質」。

沈志霖也提到，若陳時中以衛福部的立場推廣美豬也不妥。每個人對公共事務的見解各自不同，但如果對黨內的政策做法有不同意見，就要被嗆聲「如果民進黨那麼差，你還在這裡幹嘛？」，還拿早因理念不同退出民進黨的人來做比喻，真的就有一點過頭了！

沈志霖說，王世堅對民進黨核心價質的堅持與付出，社會自有公評，王世堅也完全不需要用批評陳部長來爭取受訪機會，所以王浩宇「您真的誤會了！而我真心相信您不是故意誤會的。」