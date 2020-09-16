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高雄長老教會辦追思禮拜 懷念前總統「阿輝伯仔」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜在鹽埕基督長老教會進行。記者楊濡嘉／攝影
高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜在鹽埕基督長老教會進行。記者楊濡嘉／攝影

前總統李登輝今年7月30日逝世， 總統府預計本月19日在台北真理大學舉辦追思告別禮拜，高雄市緬懷李登輝人士則提早到今天在鹽埕基督長老教會舉辦追思禮拜，高雄市長陳其邁、多位市議員、台灣基進等人士到場追思。

由台灣基督教長老教會高雄中會教社部舉辦的李登輝追思禮拜，另有李登輝之友會、李登輝學校、台灣南社、立委趙天麟服務處、長老教會壽山中會教社部協辦，上午10時在鹽埕教會進行。

約9時左右，已有許多民眾或騎機車、搭計程車、由家人載送前往參加，高雄空中大學前校長吳英明、前文建會副主委吳錦發都在10時前到場，立委趙天麟、李昆澤、市議員邱俊憲、康裕成等也都到場追思。

追思禮拜以詩歌、影片、聖經、祈禱、合唱「阿輝伯仔」等方式進行，充滿對李登輝的懷念。

高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜在鹽埕基督長老教會進行。記者楊濡嘉／攝影
高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜在鹽埕基督長老教會進行。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁上午參加高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜。圖／高雄市民提供
高雄市長陳其邁上午參加高雄市緬懷前總統李登輝追思禮拜。圖／高雄市民提供

李登輝

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