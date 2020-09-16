鄭文燦認「有想當總統」 林佳龍不鬆口：把工作做好

桃園市長鄭文燦日前在網紅「Alizabeth娘娘」影片，接受快問快答時，被問到「有沒有想當總統」，鄭脫口承認「有想當總統」，引發熱議。對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，身為執政團隊的一員，我們就是努力，把自己的負責政策業務做好，以政績爭取社會認同，為人民謀福利。

至於是否也曾「想過當總統」？林佳龍說，做為一個交通部長，「我就是把工作做好」，交通和人民生活密切相關，執政要從人民角度出發，也要為人民設想。

不過媒體再度追問，如果給你選擇的話，是否會想要當總統？林佳龍說，他現在的角色就是交通部長，不管是發言還是做事，就是秉持這樣子原則，把自己份內的事情做好，為執政團隊加分，為社會推動更多建設福利。