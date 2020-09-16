聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦認「有想當總統」 林佳龍不鬆口：把工作做好
桃園市長鄭文燦日前在網紅「Alizabeth娘娘」影片，接受快問快答時，被問到「有沒有想當總統」，鄭脫口承認「有想當總統」，引發熱議。對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，身為執政團隊的一員，我們就是努力，把自己的負責政策業務做好，以政績爭取社會認同，為人民謀福利。
至於是否也曾「想過當總統」？林佳龍說，做為一個交通部長，「我就是把工作做好」，交通和人民生活密切相關，執政要從人民角度出發，也要為人民設想。
不過媒體再度追問，如果給你選擇的話，是否會想要當總統？林佳龍說，他現在的角色就是交通部長，不管是發言還是做事，就是秉持這樣子原則，把自己份內的事情做好，為執政團隊加分，為社會推動更多建設福利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言