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立院委員會成美豬主戰場 藍擬尋求在野合作搶召委

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團要擋美豬開放進口，將尋求與民眾黨黨團與時代力量黨團合作可能。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國民黨團要擋美豬開放進口，將尋求與民眾黨黨團與時代力量黨團合作可能。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

立法院周五開議，下周三將選出新會期各委員召委。迎戰蔡政府開放含瘦肉精美豬進口議題，國民黨團將尋求與民眾黨黨團與時代力量黨團合作可能，力求在最相關的經濟與衛環兩個委員會能各搶下一席召委。

國民黨團書記長林奕華表示，立院本會期重點處理瘦肉精美豬議題，能否取得委員會召委席次，對後續能否排案幫民眾把關食安影響重大，若在野反美豬立場一致能夠合作，或是至少召委選舉不要支持民進黨團人選，國民黨團就有機會。

國民黨團人士點名，要擋美豬開放進口，國民黨團這次須重點搶攻經濟與衛環委員會召委席次，但經濟委員會因立委涉貪案，藍綠各有立委目前遭收押中，要尋求其他在野黨支持，也要籤運；衛環委員會國民黨立委席次更少，時力態度關鍵。

國民黨團人士直言，若國民黨團在經濟委員會拿不下召委席次，無法取得排案權，之前訴諸要將開放美豬行政命令備查改審查，也將成為空談，希望在野黨能本於相同食安理念，一起合作。

美豬 美牛 林奕華 國民黨

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