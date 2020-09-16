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李彥秀：綠切割丁允恭私徳與公領域 只會讓婦女運動倒退

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副秘書長批評民進黨忽視丁允恭事件讓婦女運動倒退。圖／取自李彥秀臉書
國民黨副秘書長批評民進黨忽視丁允恭事件讓婦女運動倒退。圖／取自李彥秀臉書

總統府發言人丁允恭的桃色風波持續延燒，引發社會對於女性主義及性別意識的討論。國民黨副秘書長李彥秀在臉書表示，女性主義強調「個人的就是政治的」（personal is political），不知道蔡英文總統、一向強調性別議題的民進黨立委范雲、還有民進黨婦女部強調性別進步的婦運夥伴想起來了嗎？

李彥秀說，當總統說出「大家私領域要做好」，或是范雲認為這是「私人感情關係」，或是民進黨婦女部的默不做聲。都是刻意將丁允恭發言人與女記者的關係，私領域化，不但在人事上用辭職做切割，甚至是以私德作為與公共領域做切割。

李彥秀批評，這樣的做法，不但忘記政治場域的權力關係，更忘了身體即政治的理念堅持。身為女性政治人物，如果連對公職的性別壓迫都無法正視，雙重標準，我們怎麼主張家庭內的性別權利平衡，如何正視私領域內的家暴問題？

李彥秀說，更甚者，丁允恭的作為，更完全是公領域的問題。當時任職高雄新聞局的丁局長，與採訪的女記者，不論是權力關係，事發的場域，都是公領域範疇，甚至記者向時任市長陳菊的陳情處理，被淡化忽視，更是公共關注的焦點。

李彥秀強調，性別的環境的進步，需要不分性別、不分藍綠一起努力。指正黨內政治人物失言，以及不當的性別壓迫，的確需要勇氣。但是如果我們面對敵對政黨大肆批判，卻無力檢視自己的政黨夥伴，婦運發展的艱辛道路只會受到更多攻擊，甚至倒退。大家都需要更多的勇氣，共同努力，而不是迴避，更不是黨同伐異的雙重標準。

李彥秀 民進黨 丁允恭

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