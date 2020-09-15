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楊蕙如嗆柯文哲「我等你」 下周約時間開直播對質
卡神楊蕙如要柯文哲與她對質積欠100多萬紀念品款項一事，柯文哲回嗆，楊蕙如不敢出來。楊蕙如今晚再度臉書開槓，表示她下周整周都在台北，看是約在台北市政府中庭廣場開直播，辯論也好、對質也好，嗆柯文哲「把時間開出來，我都等你！」新聞台或政論節目拉個棚錄影Live都可以，快點！
甚至楊蕙如砲火全開，表示當面對質，柯文哲要討論當年欠款賴帳的事？還是要討論委託她網軍的事、或是柯的網軍系統？還是要討論柯，這幾年來逼走的人說過的謊？她都奉陪！
楊蕙如昨天深夜在臉書踢爆，指柯文哲團隊2014競選時，欠她100多箱紀念品的百萬款項，柯文哲今天嗆，他與楊蕙如「道不同不相為謀」，與網軍理念不合。楊蕙如晚間回嗆柯，「現在沒選舉了，不怕你藉機蹭票，下周趕快約一約。」
楊蕙如說，這幾天她度假不在台北，「柯文哲語無倫次完全不敢回應我的問題。還說我不敢出面，呵呵。」
楊蕙如說，她就一個人，不知道柯說她怕議員討論選舉的欠債、還有侵佔物資，是什麼邏輯？但如果柯心虛怕講不贏，要找國民黨、新黨、共產黨的來助拳也可以。如果這樣也還不敢出席，叫柯媽媽、陳佩琪陪一起來，也可以。
不過楊蕙如說，她只有一個要求，兩方陣營發言時間要一致，這樣看是要對賬、對質、要辯論，都可以！
楊蕙如再嗆柯「笑你不敢」，楊說，ㄧ天吵不完可以多開幾天直播，或是每個電視台開一場大戰，一週五天也可以！等你啊！
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