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表態2022參選北市長？ 黃珊珊首度這麼回應接班人

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表態2022參選北市長？ 黃珊珊首度這麼回應接班人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊，今天在臉書貼文提到，她人生下半場，希望在有限時間內，把過去21年當議員看見的問題，想辦法來具體解決落實，延攬對的人、做對的事，形塑對的文化。圖／擷取自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊，今天在臉書貼文提到，她人生下半場，希望在有限時間內，把過去21年當議員看見的問題，想辦法來具體解決落實，延攬對的人、做對的事，形塑對的文化。圖／擷取自黃珊珊臉書

被視為台北市長柯文哲接班人的副市長黃珊珊，今天在臉書貼文提到，「接班人」這個詞，不應該出現在現在民主社會。黃珊珊說，她人生下半場，希望在有限時間內，把過去21年當議員看見的問題，想辦法來具體解決落實，延攬對的人、做對的事，形塑對的文化。

黃珊珊說，所謂的「接班人」不是「接下這個班的人」，而是「接著上班的人」，當一天和尚撞一天鐘，能勤政幾天就打拼幾天，如果能夠獲得一點掌聲及成就感，就更好了。

黃珊珊今天在臉書提到，「柯市長是柯市長，黃珊珊是黃珊珊，我們唯一的共通點是為台北努力打拼的那份心情」。黃說，去年，她辭去21年的議員職位接任副市長，理念很簡單，而且至今沒有變，「讓認真的人被看見」。

黃珊珊說，民主社會，民眾已經不再是聚焦「誰來當家」，而是「當家後做了什麼」，「我們只能認真的把眼前的每一件事情做好，把評價跟選擇留給人民」。所以，她現在需要督導15個局處、擔任19個委員會的召集人，每天認真的打拚市政、宣傳市政、推動每一個細節，這就是她每天在做的事情。

黃珊珊也說，現在離選舉還很久，所以比起選舉，她更關心近期「美豬美牛的食安議題」及「帶來的經濟效益」問題，如果現在就開始思考選舉，那要如何繼續推動市政？

黃珊珊提到，無論外界怎麼描述，北市府仍和五年前一樣，每天早上七點半，柯市長依然準時召開晨會，每天報告3個議題、改善3件事情，所謂的「接班人」是「接著上班的人」。

黃珊珊說，無論未來的台北市長是誰，都希望這份勤政文化，可以繼續傳遞下去，能夠做到「準時晨會、清廉勤政」的人，才有機會成為市民最能認同的對象。

黃珊珊 北市

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