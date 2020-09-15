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中華鳥會因拒簽政治表態文件遭除名 外交部譴責

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

中華民國野鳥學會（中華鳥會）今天表示，因拒簽政治表態文件遭國際鳥盟（BirdLife International）解除夥伴關係，外交部今天表示，對中國大陸政府連毫無政治意涵的生態保育活動都進行干預與打壓，外交部予以嚴厲譴責，對於國際鳥盟全球理事會配合中方施壓我國野鳥學會進行政治表態，外交部也深表遺憾與不滿。

中華鳥會自1996年成為全球最大的鳥類保育組織「國際鳥盟」會員，中華鳥會今天表示，國際鳥盟20年來要求他們改英文名三次，這次要求他們改中文名並簽署承諾不促進或倡導台獨文件。

外交部發言人歐江安今天表示，對中國大陸政府不當介入國際鳥盟運作，要求我國野鳥學會必須「承諾不促進中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」，對於中國大陸政府連毫無政治意涵的生態保育活動都進行干預與打壓，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安表示，對於國際鳥盟全球理事會罔顧我國野鳥學會自1996年入會以來在鳥類保育領域的卓越貢獻，配合中方施壓我國野鳥學會進行政治表態，外交部也深表遺憾與不滿，國際鳥盟的政治考量，將使政治成為國際保育工作的羈絆。

歐江安表示，鳥類保育工作不分國界，國際鳥盟作為享譽國際的保育組織，本應堅守中立及專業立場，對所有夥伴組織一視同仁，然而國際鳥盟因中國大陸政府的壓力，企圖強迫中華鳥會簽署政治性文件及更改中文名稱，隨即以毫無根據的「風險問題」片面解除夥伴關係；國際鳥盟的作為將難以取得其他會員的理解與國際社會的尊重。

歐江安表示，外交部關心國內生態保育團體工作，今年7月中自中華野鳥學會告知中國大陸政府介入打壓情形，立即提供策略建議，並與野鳥學會保持密切聯繫。外交部對中華野鳥學會捍衛自身權益及國家尊嚴，奮戰到最後一刻，表示高度肯定及敬佩。

歐江安表示，外交部將訓令駐英國代表處，也就是國際鳥盟總部所在地劍橋，正式表達我國的嚴正關切與抗議；外交部也將配合中華野鳥學會的需要，提供各項必要協助，外交部仍將秉持維護國家主權與人民尊嚴，捍衛我國NGOs平等參與國際組織的權利，持續鼓勵我國民間團體積極參與國際事務、貢獻所能。

外交部

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