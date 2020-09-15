遭控殺人未遂馬英九判無罪 邱顯智：正義向誰討回？

太陽花學運期間，民眾在行政院靜坐，被驅離時受傷，自訴前總統馬英九和前行政院長江宜樺，涉嫌殺人未遂，法院今天宣判馬英九等人無罪。時代力量立委邱顯智在臉書上除了批評，馬英九是（學運期間）一切暴力的源頭，卻得到無罪判決，他也呼籲民進黨團儘速修訂集會遊行法。

邱顯智指出，2014年3月18日，由學生發起的「太陽花學運」，因不滿國民黨強行通過服貿審查攻佔立法院。5天後，群眾試圖攻佔行政院，在警方強制驅離下，多位警民血濺街頭，部分受傷民眾事後提告殺人未遂，北院今宣判，時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人無罪。

他批評，方仰寧在民進黨政府上台後仍然官運亨通。這是不是代表，濫權且違反比例原則的執法，在警界仍是主流價值？

邱顯智也說，所謂的漢娜鄂蘭專家，自由主義者自居的江宜樺，到了行政院事件時，卻搖身一變為信仰暴力的現實主義者，下令警政署長王卓鈞採取強勢驅離行動。

他並直批，馬英九則是一切暴力的源頭。強行推動政策的結果，就是激起人民的反噬。2014年的那句「利大於弊」言猶在耳，暴力的血還沒流乾，至今卻得到無罪判決的評價。

邱顯智質疑，一位狂刷媒體版面的前總統、一位教授著自由主義非暴力抗爭的政治學者、一位榮退的警察署長以及一位官運亨通的警官，最後還有那些舉起警棍大力揮向手無寸鐵人民的警察，這些人的公平正義，該向誰討回？

不過邱顯智也表示，別忘了至今毫無下文的集會遊行法修法，還躺在立法院中；他要呼籲民進黨黨團，言論自由是台灣民主政治發展基石，應儘速修訂集會遊行法，還給民眾完整的集會遊行權利。