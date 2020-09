外交部和菲泰越馬合作節目超過千萬人收看 今年再合作

外交部今天表示,外交部去年和菲律賓等四國主流電視媒體合作製播的「攜手台灣」節目播出後廣受好評,今年再度合作製播節目,以我國防疫成就為主軸,8月起陸續在各國主流電視媒體黃金時段播映。

外交部今天舉辦「攜手台灣」節目發布記者會,外交部次長田中光出席致詞,他並和菲律賓主持人Rovilson Fernandez、部落客Valerie Tan、越南知名女星Dam Phuong Linh、泰國新生代主持人Yepun Thanat Thanajirachai與馬來西亞氣質才女Sherry Ibrahim等人進行視訊對話。

田中光致詞時表示,外交部去年和菲律賓、越南、泰國及印度等四國主流電視媒體合作,製播的攜手台灣節目播映後廣獲好評,四個國家收視人數總共超過8千8百萬人,外交部今年再和菲、越、泰、馬來西亞合作,以我國防疫成就為主軸,配合政府「5+2產業計畫」、「前瞻基礎建設計畫」、「一國一中心」及「六大核心戰略產業」等施政方針,透過遠距視訊方式製作節目,全方位呈現台灣風土人情、防疫新生活樣貌、科技創新和產業應用成果。

外交部表示,「攜手台灣」每國節目各2集,每集長度約22分鐘,均以HD高規格畫質攝製。但由於今年新冠肺炎疫情肆虐,各國拍攝團隊無法來台取景,因此改以遠距視訊方式製作節目,納入我國因應新冠肺炎的防疫措施、與他國防疫合作及提供新南向國家口罩等彰顯台灣在防疫、國際人道援助及國際醫療的「能夠幫忙,且正在幫忙」(Taiwan can help, and is helping)新典範。

外交部表示,「攜手台灣」新節目自8月起陸續在各國主流電視媒體黃金時段播映,這次電視合作專案盼將台灣多元風貌呈現在新南向國家觀眾眼前,深化對台灣的瞭解與認識,進一步推動與我國的交流與合作。