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外交部和菲泰越馬合作節目超過千萬人收看 今年再合作

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部今天表示，外交部去年和菲律賓等四國主流電視媒體合作製播的「攜手台灣」節目播出後廣受好評，今年再度合作製播節目。記者徐偉真／攝影
外交部今天表示，外交部去年和菲律賓等四國主流電視媒體合作製播的「攜手台灣」節目播出後廣受好評，今年再度合作製播節目。記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，外交部去年和菲律賓等四國主流電視媒體合作製播的「攜手台灣」節目播出後廣受好評，今年再度合作製播節目，以我國防疫成就為主軸，8月起陸續在各國主流電視媒體黃金時段播映。

外交部今天舉辦「攜手台灣」節目發布記者會，外交部次長田中光出席致詞，他並和菲律賓主持人Rovilson Fernandez、部落客Valerie Tan、越南知名女星Dam Phuong Linh、泰國新生代主持人Yepun Thanat Thanajirachai與馬來西亞氣質才女Sherry Ibrahim等人進行視訊對話。

田中光致詞時表示，外交部去年和菲律賓、越南、泰國及印度等四國主流電視媒體合作，製播的攜手台灣節目播映後廣獲好評，四個國家收視人數總共超過8千8百萬人，外交部今年再和菲、越、泰、馬來西亞合作，以我國防疫成就為主軸，配合政府「5+2產業計畫」、「前瞻基礎建設計畫」、「一國一中心」及「六大核心戰略產業」等施政方針，透過遠距視訊方式製作節目，全方位呈現台灣風土人情、防疫新生活樣貌、科技創新和產業應用成果。

外交部表示，「攜手台灣」每國節目各2集，每集長度約22分鐘，均以HD高規格畫質攝製。但由於今年新冠肺炎疫情肆虐，各國拍攝團隊無法來台取景，因此改以遠距視訊方式製作節目，納入我國因應新冠肺炎的防疫措施、與他國防疫合作及提供新南向國家口罩等彰顯台灣在防疫、國際人道援助及國際醫療的「能夠幫忙，且正在幫忙」（Taiwan can help, and is helping）新典範。

外交部表示，「攜手台灣」新節目自8月起陸續在各國主流電視媒體黃金時段播映，這次電視合作專案盼將台灣多元風貌呈現在新南向國家觀眾眼前，深化對台灣的瞭解與認識，進一步推動與我國的交流與合作。

外交部 馬來西亞 新冠肺炎

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