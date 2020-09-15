推動「宗教團體法」草案 余政憲到台南交流

為促成推動「宗教團體法」草案，民進黨宗教委員會總召集人余政憲今天前往台南市安南區四草興天宮，與在地宗教團體代表進行交流。余政憲說，內政部盼於今年立法院會期先行送審「自然人名義登記不動產處理暫行條例」，將宗教團體目前所遇到的糾紛暫時凍結10年，以維持現況。

目前現行管理寺廟的「監督寺廟條例」為民國17年立法，只規範佛、道等宗教，基督教、天主教等卻須依民法規範成立財團法人，兩者規範不對等。

余政憲說，內政部曾於2013年研擬「宗教團體法」草案，卻被傳為政府欲滅香，或插手介入宗教事務，最後導致各界強力反彈而無疾而終。

余政憲表示，民進黨宗教委員會扮演的角色是政府與各宗教溝通平台，舉例如早年以私人名義捐贈土地蓋廟，先人過世後後代不予承認，想要討回土地，又或產生贈與稅問題；或是在農地或工業用地蓋廟，地目不符也延伸出糾紛，而擬定「宗教團體法」能盡可能將問題概括解決。

余政憲說，內政部先行推動「自然人名義登記不動產處理暫行條例」，將宗教團體目前所遇到的各種糾紛暫時凍結10年，並安排到全台各縣市與各界代表交流，舉辦公聽會聽取意見，在未來共同努力促成「宗教團體法」。