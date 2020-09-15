輔選愛將董德堉辭職 心寒切割？柯文哲：他不會這樣講

台北市長柯文哲輔選愛將、北農董事長機要祕書董德堉，傳因柯文哲無情切割，令董德堉心寒，近期已辭去北農職務。對於「心寒切割說」，柯文哲今天僅表示，「他(董德堉)不會這樣講，不管怎樣，北農總是公司有公司規定，請假起訖時間要刷卡，還是要照公司的標準規定來做。」

至於輔選大將請辭，是否有與董德堉聯繫？柯文哲則表示，「沒有，當市長有時候很忙，不可能跟每個人互動，不太可能。」

這次董德堉請辭，也是繼北畜前總經理姚量議以「不願繼續留下成為魔鬼一份子」閃辭後，再次柯團隊輔選愛將去職，甚至傳出董德堉已退出所有民眾黨內部群組，與柯團隊斷開連結。但對於董德堉的請辭，柯文哲僅表示，董德堉還是要依照北農的出勤規定。

但據了解，董德堉在被議員汪志冰踢爆為當爽官後，對柯團隊心灰意冷，甚至議員質詢時，出示董德堉民眾黨的名片，質疑違反行政中立一事，柯文哲還表示不知情，質疑偷印，董私下頗有微詞。

董德堉曾私下抱怨，名片是黨部印的，市長明明知道，為什麼在質詢台上說不知道？不過對於心寒說，柯文哲今天受訪表示，董德堉不會這樣講。