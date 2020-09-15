影／鄭文燦自爆「想過當總統」 同個問題侯友宜這樣回

桃園市長鄭文燦日前上網紅「Alizabeth 娘娘」節目被問到「有沒有想當總統」，脫口承認「有想過」，引發外界熱議。新北市長侯友宜今被問同樣問題時表示，「我每天努力的把握當下，好好的做事情，希望對市民所期待的事情，我能夠努力完成，這是我最大的心願。」

對於昨日在新北市府召開的便當會中，侯建議黨團委員可以去非藍營執政縣市走走，外界解讀是在下指導棋；侯友宜則回應，我們希望為全體國民做出有效、有感的政績，這只不過是個人的一項建議，希望大家都能夠齊心齊力團結在一起，努力做事、不分彼此，做出全國人民有感的成效，這才是我們所要的。

另有國民黨高層主張，應趕緊啟動各縣市選情及施政滿意度調查，提前備戰2022，藉此「補破網」，侯友宜表示，離選舉還有很長一段時間，現階段只有一件事，努力的做事、再做事，好好把政績拚出來，有政績才有一切，沒有政績多說無益。