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宣布退出政壇後首發影音 扁：回故鄉是為就近照顧母親

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書發影音談「阿母的目屎」。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書發影音談「阿母的目屎」。圖／翻攝陳水扁臉書

今年立委選舉之後，前總統陳水扁力挺的「一邊一國行動黨」沒有獲得立委席次，陳水扁即在臉書表示退出政壇，從那時起，他未在臉書發表過影音談話。今天，他發了宣布退出政壇之後的第一個影音談話，以他寫詞的「阿母的目屎」為題，談他之所以要從高雄搬回台南，是為了要在自己人生最後歲月回故鄉照顧他的母親陳李慎。

陳水扁在錄影內容中說明「阿母的目屎」詞曲由來，並唸出整首歌詞，表示其中是他小時候的家庭寫照，那時家庭經濟很窮，但他的母親都勉勵他，家裡雖窮，但不要放棄，要有志氣，有一天一定能出頭天；貧窮對他而言，是最好的禮物。

陳水扁說，他的母親年老了，有一次跌了一跤，身體欠安，就沒有辦法再拿枴杖走路，現在只能坐輪椅或臥床，這也是他為何要在自己人生最後歲月回故鄉台南，就是要就近照顧他的阿母。

陳水扁

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