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政院：美牛沒萊劑標準就進口 馬政府官員更該道歉？

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院重申，美豬進口台灣30年，市占率都只有1%，可見台灣豬有絕對競爭力。本報資料照片
行政院重申，美豬進口台灣30年，市占率都只有1%，可見台灣豬有絕對競爭力。本報資料照片

立法院開議在即，行政院長蘇貞昌預定將先針對開放含萊克多巴胺美國豬肉進口進行專案報告與備詢，但國民黨團要求蘇貞昌須先為此事道歉。行政院今則表示，如果以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進口的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？

美豬議題預計會在立法院掀起攻防，國民黨團昨先拋出3訴求，要求蔡英文總統須到立院國情報告、蘇貞昌為此事道歉、主管機關的農委會主委陳吉仲請辭負責。

行政院發言人丁怡銘今受訪時表示，台灣要走出去，就要依照國際標準來進入自由貿易體系，不然等於是外銷產業一直綁一隻手在跟外國人競爭，如今包括日韓和CPTPP的主要國家皆已開放，為國家好，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時能夠跟他國產品競爭。

丁怡銘說，若以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？且美國牛肉開放至今已8年，卻沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出，可見根據國際標準，無論是牛肉或豬肉，對於民眾健康都沒有影響。

丁怡銘指出，美豬進口台灣30年，市占率都只有1%，可見台灣豬有絕對競爭力，加上這幾年在政府與民間的努力下，口蹄疫順利拔針，又守住中國非洲豬瘟的入侵，台灣優質豬肉已經可以出口，如今在台灣市佔率也坐穩9成，大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。

美豬 美牛

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