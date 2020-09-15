返台大任教 朱立倫：請叫我朱老師

睽違多年，國民黨前主席朱立倫今再度回到台大授課，上課前他受訪被問到媒體國民黨不去海峽論壇一事。朱立倫表示，這周的發展對兩岸交流雖然很遺憾，但他尊重黨中央與黨主席江啟臣的決定，希望未來國民黨能在兩岸往來秉持追求和平，但要堅持中華民國，以台灣為主以人民有利的立場。

朱立倫說，兩岸交流要相互了解、和平，但一定要在相互尊重、平等立場的出發點上，國民黨黨章也很清楚，除了基於中華民國、民主自由的立場外，更重要的是要以台灣為主以人民有利，這樣的立場絕對不能變。

對於中國網友批評國民黨是要飯的乞丐，朱立倫表示，兩岸往來是希望更和平，但也要互相尊重，雙方網友的酸言酸語或針鋒相對都是不利的。國民黨雖然不出席海峽論壇，但若希望兩岸繼續交流，雙方都要尊重一點。

對於重返校園，朱立倫說，他一直都是台大教授，教書已經20多年，這次回歸校園覺得很開心。被問到喜歡被叫朱總統、朱主席還是朱老師？他說，自己不論擔任什麼工作，一直都是台大的教授，「希望大家叫我朱老師」。他表示不擔心和同學討論到立場問題，會針對決策對企業與公司的影響，比較不會是政治議題。