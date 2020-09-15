養成資安實戰人才 政院兩年8.18億推卓越中心計畫

行政院為了養成資安實戰人才，在前瞻第三期特別預算案中規畫了8.18億，預計推出五大面向的資安卓越中心計畫，目標成為亞太高階資安人才及技術創新基地。

前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，其中一筆數位建設由行政院主管項目部分，為資安卓越中心計畫，要在2021年與2022年分別編列4.09億元，共8.18億元的資安人才培育計畫。

根據計畫說明，台灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫，本期特別預算編列8億1800萬元，係辦理資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成所需經費。

科技會辦執行秘書蔡志宏指出，「台灣資安卓越深耕」計畫，是由行政院資安處、科技會報辦公室、科技部、經濟部、教育部、法務部的跨部會合作計畫，科技部主責前瞻資安研發、經濟部處理供應鏈關鍵資安技術、教育部負責實務型講師等師資擴增，以及法務部協助網路鑑識，有了各部會各領域人員協助，整體的教學能量會更加強、更有力，1年總預算為6.78億元。

蔡志宏說，資安卓越中心計畫則是「台灣資安卓越深耕」計畫底下的一部份由資安處主責，其他單位技術提供支援，目標成為亞太高階資安人才及技術創新基地，未來前瞻預算若獲立法院通過，將先以資安中心籌備處方式運作，待資安行政法人法源依據通過後，擬以資安行政法人形式成立。

據了解，是資安卓越中心未來相關功能與即將成立的數位發展部無關，不會有業務重疊的問題。

行政院發言人丁怡銘指出，我國正值推動 DIGI+方案及 5+2 產業創新計畫，帶動產業數位升級，資安儼然已成為最重要之基底，亟須培育充沛資安人才，資安卓越中心以「成為亞太高階資安人才及技術創新基地」為目標。

丁怡銘說，計畫將從資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成等5個面向著手，將挹注充足教學及研究資源，以厚植我國頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。