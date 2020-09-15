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慶祝中美洲獨立199周年 蔡英文：面對打壓我們不會低頭

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（左一）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右二）一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（左一）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右二）一同慶祝。記者余承翰／攝影

蔡英文總統上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜一同慶祝.

蔡英文在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」

她也指出，在疫情挑戰下，今天紀念活動更加意義，她獻上最誠摯的祝賀，感謝各位中美洲友邦朋友跟台灣攜手合作，共同克服疫情的難關。

蔡英文總統（右二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（右四）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右三）一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（右二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（右四）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右三）一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」右為瓜地馬拉駐台大使葛梅斯。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」右為瓜地馬拉駐台大使葛梅斯。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」記者余承翰／攝影
中美洲獨立199周年紀念酒會上午在圓山大飯店舉行，外賓穿著傳統服飾一同慶祝。記者余承翰／攝影
中美洲獨立199周年紀念酒會上午在圓山大飯店舉行，外賓穿著傳統服飾一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（左一）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右二）一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（左一）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右二）一同慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右二）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右一）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左二）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右二）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（右一）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，她在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」並在會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（右）等人一同舉杯慶祝。記者余承翰／攝影

台大 疫情

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