慶祝中美洲獨立199周年 蔡英文：面對打壓我們不會低頭

蔡英文總統上午出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，與宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜一同慶祝.

蔡英文在致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」