林奕華：陳時中回正軌 不要當部長卻想著2022

民進黨政府開放含瘦肉精美豬進口引發爭議，民眾黨與時代力量接連辦公聽會邀衛福部長陳時中說明影響，陳卻拒不出席，也不同意部內官員參與，近日遭質疑是為了參加演唱會練歌。國民黨團今表示，陳既然不想面對立院監督，不如改行。

國民黨團總召林為洲表示，陳時中以前也講過反美豬言論，現在說不得不接受，相關黨團開公聽會邀請陳，不出席就算了，還下令衛福部官員通通不能來，稱這個議題只有陳可回答，其他人都不能回覆，結果自己跑去唱歌，現在是什麼情況？

國民黨團書記長林奕華也揶揄，衛福部長應該守護國人健康，但卻去定了開放美豬的瘦肉精容許ppm值標準；沒有做好部長的事情，卻去小巨蛋唱歌或上封面雜誌，這些都不是很妥當，要回到正軌。

林奕華批評，陳時中不要在部長任內想著2022台北市長選舉，做好衛福部長才是他原來聲量的最重要來源。