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蔡總統：面對外來的打壓 我們更不會低頭

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照

蔡英文總統今天在「中美洲獨立199周年紀念酒會」致詞時表示，今天相聚在此，是因為共同的自由民主信念，在199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」

蔡總統說，為了捍衛民主、自由，我們全力以赴，未來不僅是口罩，台灣會繼續發揮實力，透過各種形式與各個友邦跟國際社會一起分享自由、維護自由。

蔡總統在致詞一開始，用幽默的口吻說，從剛才大家向她問好來看，顯然大家中文都很不錯。剛才來的時候，正在考慮今天要什麼樣的語言演講，如果跟稍早致詞的大使閣下，用英文講就可以不用西班牙文翻譯，後來還是決定用中文來說，要讓台灣人可以跟我們一起來慶祝這個非常重要的日子。

蔡總統表示，就在今天中美洲獨立滿199年，今年在疫情挑戰下，今天這場紀念活動更加富有意義，除了代表中華民國台灣向中美洲友邦獻上最誠摯的祝賀，也要藉著這個場合感謝友邦跟我們一起攜手合作共同克服疫情的難關。

蔡總統說，就如同「遙遠的地理距離從來不是阻礙，再嚴峻國際疫情都不曾影響」台灣跟中美洲友邦的交流。

從台灣獎學金、與宏都拉斯的職訓交流、尼加拉瓜與台灣技術團的農牧教學平台等，蔡總統細數與友邦的合作計畫，她表示，還有更多的計劃在我們共同努力下持續進行中。另外，每一年在台灣舉行的Copa America Taiwan足球賽，中美洲友邦朋友從來都不會缺席，下個月不僅照常舉辦，還要擴大規模，還要讓友邦和台灣有更多的互動。

蔡總統表示，「疫情沒有造成中斷，疫情更加深連結」，這段時間我們關心彼此的防疫情形，也分享了防疫物資和經驗，上個月更透過線上聯合發表會，向中美洲廠商介紹優質的防疫產品，一起對抗疫情。

蔡總統更舉了當天發表會上瓜地馬拉駐台大使Amb.Willy Gómez致詞「這樣的分享其實是在分享自由」的話說，「分享自由、維護自由就是台灣一直在做的事情」，因為有各位的支持，台灣可以做得更多、更好。

蔡總統表示，今天我們在這裡相聚，也是因為共同的自由民主信念，一九九年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，在台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，面對外來的打壓，我們更不會低頭。

蔡總統說，為了捍衛民主、自由，我們全力以赴，未來不僅是口罩，台灣會繼續發揮實力，透過各種形式與各個友邦跟國際社會一起分享自由、維護自由。

疫情 口罩

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