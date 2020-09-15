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綠保護港人只能做不能說？ 藍：只會說沒在做才可恥

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行記者會呼籲執政黨正視國民黨所提出的「港澳條例」第18條修法，維護港人在台人權。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行記者會呼籲執政黨正視國民黨所提出的「港澳條例」第18條修法，維護港人在台人權。記者劉宛琳／攝影

媒體披露5名偷渡到高雄的港人被政府扣留逾2個月，行政院長蘇貞昌日前表示，對於港人的幫忙不能透露；台灣的香港銅鑼灣書店老闆林榮基也說，有些事只能做不能說。對此，國民黨今舉行記者會呼籲執政黨正視國民黨所提出的「港澳條例」第18條修法，在新會期優先處理，並批評民進黨「只會說卻沒在做」，才是港人豬隊友。

媒體詢問對於國民黨提出修法給予港人保障，被綠營批評有些事只能做不能說，這樣的行為是豬隊友。國民黨文傳會主委王育敏批評，蔡政府在行政作上沒有給予港人法律基礎和依靠，就是「於法無據」，過去政府談論人權和給予人民的保障不是都是透過立法來完成的嗎？立法和公開他們的個資無關，那是執政黨的謬論；如果因為立法反而會導致去傷害港人的人權，那台灣用各式各樣的立法來保障人民權益，法律的定義豈不是被改寫？希望民進黨不要曲解汙衊國民黨要透過港澳條例修法給予港人保護事實。

提案修法的國民黨立委陳以信反嗆「民進黨為德不卒的做法才是香港的豬隊友」，港人是以人道尋求庇護的理由來到台灣，但接收到的待遇卻是連基本人權都沒有，民進黨說立法就是要將他們公諸於世，這是完全兩回事。難道在不公開情況下就沒有人權嗎？就沒有法治程序了嗎？律師和人權團體就不能見他們確保狀態是否合乎人權和人道的嗎？

陳以信說，民進黨不要拿不是藉口的藉口來掩蓋他們現在左支右絀、於法無據的窘境，該不該立法可以和國民黨辯論，但這些人該不該受到人權的待遇是不容辯論的。陳強調，修法可在不公開他們姓名的情況下讓他們受到人權待遇，這是按照憲法規範和人權國家一定要做到的基本事情。

國民黨文傳會副主委鄭照新也說，民進黨這樣的謬論根本是滑天下之大稽，就像告訴民眾在一場審判裡，為了怕證人身分曝光就不需要由法律來保護證人的安全。立法本來就會有針對敏感資訊的規定，而法制化是進一步保障這些人的權益跟資訊安全，民進黨說只能做不能說，但大家看到的都是民進黨只有說沒在做！

鄭照新批評，民進黨從選舉前大聲嚷嚷道選舉後噤若寒蟬，做的事情都是非常被動、曖昧和不情願更沒有體制化的，現在還有多少需要幫助的朋友陷於困境，民進黨卻被動處理，真正主動援助的方式完全沒辦法給予港人一個交代，民進黨政府根本就不是在做而不能說，是是拚命說沒在做，真是可恥至極。

民進黨 人權 國民黨

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