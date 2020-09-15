登小巨蛋開唱被王世堅批「裝可愛」 陳時中回應：紓壓活動

衛福部長陳時中日前受邀，與歌手在小巨蛋合唱掀全場高潮，更被喻為「被政治耽誤的歌手」，但此舉卻受到民進黨台北市議員王世堅批評，說他「裝可愛」。對此，陳時中說，這就只是個假日紓壓的活動。

金曲台語歌后詹雅雯日前在台北小巨蛋舉辦演唱會，邀陳時中擔任神秘嘉賓合唱，行政院長蘇貞昌聽了陳時中的歌聲之後，稱讚他是被政治耽誤的歌手。不過議員王世堅卻覺得陳是「裝可愛」，認為陳時中此時應做好份內工作，針對民眾對美豬的疑慮釋疑，而非大肆推廣美豬「撈過界」。

陳時中今上午參加國健署幼兒健康促進活動時，針對此批評表示，「每個人看法不ㄧ樣，對他而言，這就只是個假日紓壓的活動」。

此外，為強化美豬標示，陳時中原本預計上周到迪化街進行標示示範，後來卻不了了之。媒體詢問何時辦理？陳時中說，由於這幾天都在進行廠商的溝通會議，了解標示上的困難，目前可能是安排本周四或周五時，前往迪化街了解情況。