罷免案2階段連署破2萬人 王浩宇：比1階段慢非常多

桃園市議員王浩宇罷免案持續進行，不過第2階段連署速度不如預期，罷免王浩宇總部統計，昨天連署已突破2萬人，「離達標還剩36%」。王浩宇今天說，第2階段相對第1階段熱度不高，連署速度慢非常多，但自己還是戒慎恐懼，該做的該服務的繼續努力，對國民黨的批判也不會停。

罷免王浩宇總部設定目標，第2階段連署希望達標3萬2千份，目前連署2萬474份，進度來到64%，距離達標還剩36%，還有18天的時間，向中壢市民喊話持續努力下一個目標為3萬份，希望能在25日前完成，並透露部份的議員和里長們私下協助收件和連署，加快了不少連署速度。

針對罷免案進度持續推進，王浩宇表示，罷免案需要很大的社會能量與動能，也要有很強的正當性，但2階段看來不如預期，比1階段慢非常多，代表社會輿論並沒有認同，認為議員任期只剩2年多，卻要花那麼多錢辦罷免投票，自己現階段能做的就是努力來議會開會、維持服務步調，目前辦公室案件服務能量跟過去差不多，一直在做。

王浩宇也提到，若罷免王浩宇總部運用補件策略、拖延時間戰術有可能達成（連署），但他評估2階段熱度不高，3階段去動員罷免投票，需要更大能量會更為困難，過去韓國瑜罷免案短短幾天就達標，他的罷免案進度較慢，不過自己還是會戒慎恐懼，該做的、該出席的盡量做，但對國民黨的批判，像是最近的海峽論壇爭議，自己也沒閉嘴、說真話。

至於有民眾憂心參與連署或罷免投票會遭查水表，王浩宇說，自己沒聽過這種說法，但尊重每個人有自己的主張與權利，或許過程中會有家人或工作壓力，但這是民主社會，自己是不可能要誰簽（連署）或不准簽。